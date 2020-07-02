Патріоти засипали Луганськ листівками і нагадали, що Донбас – Україна. Відео
Над Луганськом скинули патріотичні листівки. 5 канал
Над тимчасово окупованим Росією Луганськом українські патріоти розкидали з безпілотників листівки з привітаннями з Днем Конституції України і нагадуванням про жахи життя в терористичній "ЛНР".
Відповідне відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Російським окупантам нагадали, що Луганськ – це Україна", – зазначив він під кадрами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Листівки, які скинули над Луганськом Скріншот відео
У листівках, які розлетілися по місту, містяться такі звернення: "Донбас – це Україна", "Розруха, вбивства, злидні. З ними у тебе немає прав", "З Днем Конституції України. З нами у тебе є права".
Жителям окупованого міста нагадали, що таке "русскій мір" Скріншот відео
Українці привітали жителів ОРДЛО з Днем Конституції Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 червня в мережі також показували відео з передачею послань жителям тимчасово окупованого Луганська з повітря. У них бійці ЗСУ нагадали людям про те, що "русскій мір" не несе нічого хорошого.
Раніше подібні листівки скинули на окупований Росією Донецьк. Так захисники вирішили нагадати місцевим жителям про те, як їх використовують загарбники.
У листівках говорилося, що у так званої "влади" немає грошей на зарплати, відновлення шкіл і лікарень, проте є кошти для проведення "параду перемоги" 24 червня.