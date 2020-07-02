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Патріоти засипали Луганськ листівками і нагадали, що Донбас – Україна. Відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,7 т.
Над Луганськом скинули патріотичні листівки

Над Луганськом скинули патріотичні листівки. 5 канал

Над тимчасово окупованим Росією Луганськом українські патріоти розкидали з безпілотників листівки з привітаннями з Днем Конституції України і нагадуванням про жахи життя в терористичній "ЛНР".

Відповідне відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Російським окупантам нагадали, що Луганськ – це Україна", – зазначив він під кадрами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Листівки, які скинули над Луганськом

Листівки, які скинули над Луганськом Скріншот відео

У листівках, які розлетілися по місту, містяться такі звернення: "Донбас – це Україна", "Розруха, вбивства, злидні. З ними у тебе немає прав", "З Днем Конституції України. З нами у тебе є права".

Жителям окупованого міста нагадали, що таке "русскій мір"

Жителям окупованого міста нагадали, що таке "русскій мір" Скріншот відео

Українці привітали жителів ОРДЛО з Днем Конституції

Українці привітали жителів ОРДЛО з Днем Конституції Скріншот відео

Патріоти засипали Луганськ листівками і нагадали, що Донбас – Україна. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЛуганськРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіАнатолій Штефан
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