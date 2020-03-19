Група переселенців із Донбасу звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити створення консультативної ради з представниками ОРДЛО на Мінських переговорах.

Переселенці назвали себе патріотами Донбасу. Вони записали відео, яке було опубліковано виданням "Дзеркало тижня" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Стверджується, що підписаний 25 березня документ нібито виведе Росію "за дужки переговорного процесу" і вона отримає "статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора".

Журналісти, волонтери та експолонені записали відеозвернення до Зеленського Колаж

До президента звернулися:

Станіслав Асєєв – журналіст, звільнений із полону "ДНР" на обміні в 2019 році;

Сергій Гармаш – журналіст, головний редактор сайту "ОстроВ";

Ірина Довгань – волонтерка з Ясинуватої;

Денис Казанський – донецький блогер і журналіст;

Володимир Жемчугов – учасник війни на Донбасі, герой України, звільнений із полону "ЛНР" на обміні в 2016 році;

Ігор Козловський – вчений, звільнений із полону "ДНР" на обміні в 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня".

Додамо, ролик із закликом щодо переговорів про Донбас названо "Не робіть цього!".

Як писав OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким нібито фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу.

Нардеп із фракції "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що згода України заснувати консультативну раду не означає, що Київ більше не вважає Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!