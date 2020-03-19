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19 березня • оновлено в 22:39
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Патріоти Донбасу записали відеозвернення до Зеленського через переговори з ОРДЛО

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Група переселенців із Донбасу звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити створення консультативної ради з представниками ОРДЛО на Мінських переговорах.

Переселенці назвали себе патріотами Донбасу. Вони записали відео, яке було опубліковано виданням "Дзеркало тижня" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Стверджується, що підписаний 25 березня документ нібито виведе Росію "за дужки переговорного процесу" і вона отримає "статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора".

Журналісти, волонтери та експолонені записали відеозвернення до Зеленського

Журналісти, волонтери та експолонені записали відеозвернення до Зеленського

Колаж

До президента звернулися:

  • Станіслав Асєєв – журналіст, звільнений із полону "ДНР" на обміні в 2019 році;

  • Сергій Гармаш – журналіст, головний редактор сайту "ОстроВ";

  • Ірина Довгань – волонтерка з Ясинуватої;

  • Денис Казанський – донецький блогер і журналіст;

  • Володимир Жемчугов – учасник війни на Донбасі, герой України, звільнений із полону "ЛНР" на обміні в 2016 році;

  • Ігор Козловський – вчений, звільнений із полону "ДНР" на обміні в 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня".

Додамо, ролик із закликом щодо переговорів про Донбас названо "Не робіть цього!".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Перлів Володимир Зеленський Станіслав Асєєв Денис Казанський Сергій Гармаш
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу ОРДЛО видео Донбас
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