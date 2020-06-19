Патріарх Варфоломій висловив співчуття Порошенку через смерть батька

Вселенський патріарх Варфоломій надіслав листа п’ятому президенту України Петру Порошенку, в якому висловив співчуття у зв’язку зі смертю його батька.

Він був опублікований сайтом Cerkvarium.

Наводимо текст:

"Ваша Високоповажносте, Зі смутком та журбою ми дізнались про те, що нещодавно упокоївся в Господі Ваш улюблений батько, Олексій, і з приводу цього ми хотіли б висловити наші щирі та сердечні співчуття Вам та Вашій сім’ї. Тому ми молимось "Господу всілякого духу та плоті, Який поправ смерть", щоб Він "дав спочинок в місці світла, на зеленому пасовищі, в місці оновлення, яке покинули біль і смуток, і плач". Нехай наш Господь дарує йому вічний спокій, і нехай Ви пам’ятатимете та відзначатимете багато років ті цінні моменти, які Ви розділяли з ним протягом його земного життя. Вічна йому пам’ять! Вселенський патріархат, 18 червня 2020 року Палкий молитвеник за Вашу Високоповажність перед Господом, Варфоломій, Архієпископ Константинополя – Нового Риму та Вселенський патріарх"

Лист Варфоломія до Петра Порошенка

За даними BBC News Україна, свої співчуття п'ятому президенту вже передали канцлер Німеччини Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Від чинної влади співчуття поки що не надходили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Іванович Порошенко помер 16 червня. Йому було 84 роки.