Патріарх Філарет про легалізацію одностатевих шлюбів: Україна ніколи не погодиться на це
Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що категорично проти легалізації одностатевих шлюбів в Україні, порівнявши їх із "Содом і Гоморрою".
Свою думку церковник висловив в інтерв'ю "Українським новинам". Крім того, він сказав, що "повинен захищати божественне вчення, а не пристосовуватися до того, як грішні люди спотворюють нормальний спосіб життя".
"Господь за цей гріх [одностатеві стосунки] знищив Содом і Гоморру", – сказав 91-річний патріарх.
Він продовжив критикувати рух ЛГБТ. "Я до цього не маю пристосовуватися, я не пристосовувався до радянського безбожництва, тому виступаю проти і одностатевих шлюбів і всього, що робиться проти християнського та морального вчення", – вважає Філарет.
Він також визнав, що "буде боротися до останнього", щоб одностатеві стосунки в Україні не були узаконені.
"Коли мені в Європейському парламенті ставили таке ж запитання, я відповів, що Україна ніколи не погодиться на це. І якщо в нас Верховна Рада буде виступати за одностатеві шлюби, то ми не будемо вибирати таких депутатів", – заявив церковник.
Гомофобську промову він продовжив роздумами про народних депутатів. Якщо серед них є представники ЛГБТ і вони публічно про це не зізнаються, то це через те, що "їм совість вказує, що вони не праві", вважає патріарх.
"Ось радянська влада говорила, що немає бога, а ми не соромилися говорити, що віримо в бога. Вони соромляться визнати ці одностатеві шлюби, тихенько грішать", – заявив представник церкви.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Патріарх Філарет також заявив, що російська ФСБ використовує церкву в своїх політичних намірах, тому УПЦ МП не говорила, що на Донбасі відбувається агресія.
Раніше він сказав, що жителі Донбасу страждають через війну тому, що вони частково винні.
Церковник зізнався, що за радянських часів співпрацював з КДБ.