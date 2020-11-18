Патріарх Філарет про легалізацію одностатевих шлюбів: Україна ніколи не погодиться на це

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що категорично проти легалізації одностатевих шлюбів в Україні, порівнявши їх із "Содом і Гоморрою".

Свою думку церковник висловив в інтерв'ю "Українським новинам". Крім того, він сказав, що "повинен захищати божественне вчення, а не пристосовуватися до того, як грішні люди спотворюють нормальний спосіб життя".

"Господь за цей гріх [одностатеві стосунки] знищив Содом і Гоморру", – сказав 91-річний патріарх.

Він продовжив критикувати рух ЛГБТ. "Я до цього не маю пристосовуватися, я не пристосовувався до радянського безбожництва, тому виступаю проти і одностатевих шлюбів і всього, що робиться проти християнського та морального вчення", – вважає Філарет.

Він також визнав, що "буде боротися до останнього", щоб одностатеві стосунки в Україні не були узаконені.

"Коли мені в Європейському парламенті ставили таке ж запитання, я відповів, що Україна ніколи не погодиться на це. І якщо в нас Верховна Рада буде виступати за одностатеві шлюби, то ми не будемо вибирати таких депутатів", – заявив церковник.

Гомофобську промову він продовжив роздумами про народних депутатів. Якщо серед них є представники ЛГБТ і вони публічно про це не зізнаються, то це через те, що "їм совість вказує, що вони не праві", вважає патріарх.

"Ось радянська влада говорила, що немає бога, а ми не соромилися говорити, що віримо в бога. Вони соромляться визнати ці одностатеві шлюби, тихенько грішать", – заявив представник церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL: