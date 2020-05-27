Думаю, все прекрасно помнят как буквально пару недель назад представители контактной группы Украины в ходе очередной встречи с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" в рамках ТКГ продемонстрировали российские паспорта этих самых “политиков” этих самых “процветающих республик”. Такой финт поставил противоположную сторону в неудобное положение, но, как оказалось, драма с российскими паспортами у “руководства” непризнанных республик только набирала обороты!

Если в прошлый раз, в материале "Чьи интересы представляют граждане РФ в роли представителей ОРДЛО?" я поднимал вопрос переговорных процессов с непонятными гражданами, через призму российских паспортов глав, так называемых МИД непризнанных ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, то сейчас пикантности ситуации добавил непосредственно Денис Пушилин - так называемый глава, так называемого ДНР.

Дело в том, что стало известно не только то, что Денис Пушилин является владельцем российского паспорта, но и где, после очередного переворота в "ДНР", или после того как оккупированные территории вернутся в состав Украины, он будет скрываться. А скрываться он будет, конечно же, в России, в Ленинградской области, в Выборгском районе, в поселке Первомайском по улице Советской 13А, в кв. 63.

Но, если говорить о пикантной стороне вопроса, то благодаря техническому паспорту регистрации на территории РФ транспортного средства Mercedes-Benz, принадлежащего так называемой главе МИД так называемого "ДНР" Наталье Никоноровой, выяснилось, что она проживает по тому же адресу, что и Денис Пушилин!

Собственно, интересное решение квартирного вопроса Дениса Пушилина, если только не вспомнить тот факт, что другая владелица российского паспорта, помощница псевдо-главаря псевдо-республики Виктория Талакина, родила в 2018 в Москве от оного сына.

То есть, по логике вещей, Денис Пушилин должен был и эту пташку обеспечить гнездышком в Российской Федерации, в случае, скажем так, форс-мажорных обстоятельств. Вполне логично, равно как и то, что это “гнездышко” должно стать ориентиром его месторасположения помимо улицы Советской, в пгт Первомайском.

Но и это ещё не всё! Ведь у Дениса Пушилина имеется супруга, она же Ирина Пушилина, в браке 10 лет, имеют 10 летнюю дочь. Возникает вопрос, а куда эту пташку Дениска будет вывозить, в случае прихода “кровавой хунты” в Донецк?

Собственно, Санта-Барбара ещё та и многие в первую очередь обратят внимание на пикантность ситуации, но вся суть в другом.

Суть в том, что так называемые лидеры, так называемых республик, живут на широкую ногу, ни в чём себя не ограничивая, в то время как жители оккупированных территорий влачат жалкое существование. При этом практически все из этих шишек сразу же как первые группы десантно-штурмовых войск Украины войдут в пригород Донецка и Луганска, покинут эти территории и залягут на комфортабельных дачах по всей России.

А вот простых жителей оккупированных территорий, обменявших украинские паспорта на российские, в России никто не ждёт. И если ты не некий министр без министерства, а простой шахтёр с шахты, которую твоё любимое “руководство”, любимой “республики” угробило в ноль, то в очередной раз, поддавшись влиянию пропаганды, пытаясь бежать от хунты в Россию, ты туда не попадешь. Тебя не пустят.

А как вы можете видеть, если в открытых источниках появляется информациях на первых лиц недореспублик, их жён и любовниц, то информация на простое смертное и не нужное их псевдо-руководству население, есть тем более. Вот так и появляется категория – не граждане.

Разумеется, наиболее умные и дальновидные, сохранили под матрацем украинский паспорт, но это не отменяет в случае получения оным хитросделанным не гражданином, паспорта "ДНР-ЛНР" либо РФ, его отсутствия в базе данных.

А потому, на будущее тем, кто залетел, чего пенять на зеркало, а тем, кто не успел – не стоит даже пытаться. Последствия будут не радужные.

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