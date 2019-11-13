"Десятки тисяч Гіві і Моторол": у Путіна озвучили кількість виданих "Л/ДНР" паспортів Росії

У Росії заявили, що з кінця квітня понад 170 тисяч жителів окупованого Донбасу нібито отримали паспорти РФ у Ростові-на-Дону.

Таку цифру озвучив у середу, 13 листопада, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, пише "Интерфакс".

"Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство – на сьогодні їх більше 170 тисяч осіб. Звичайно, частина людей поїхала назад", – сказав він.

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При цьому губернатор наголосив, що не бачить у зв'язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не відбилося на роботі і завантаженні дитячих садків і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.

Російський журналіст Олександр Сотник їдко відреагував на новину. "Ну, що, росіяни,"русскій мір" іде до вас. З усіма "народними республіками" за списком. Тисячі Моторол. Десятки тисяч Гіві. Зустрічайте!" – написав він у Twitter.

Ну, що, росіяни, "русскій мір" йде до вас. З усіма "народними республіками" за списком. Тисячі мотор. Десятки тисяч Гіві. Зустрічайте! https://t.co/Axy2qXeF9p - Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) November 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що всі "посадові" особи в "Донецькій народній республіці" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників.

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