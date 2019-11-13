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14 листопада • оновлено в 00:23
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"Десятки тисяч Гіві і Моторол": у Путіна озвучили кількість виданих "Л/ДНР" паспортів Росії

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У Росії заявили, що з кінця квітня понад 170 тисяч жителів окупованого Донбасу нібито отримали паспорти РФ у Ростові-на-Дону.

Таку цифру озвучив у середу, 13 листопада, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, пише "Интерфакс".

"Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство на сьогодні їх більше 170 тисяч осіб. Звичайно, частина людей поїхала назад", – сказав він.

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У Путіна озвучили кількість виданих "Л/ДНР" паспортів

У Путіна озвучили кількість виданих "Л/ДНР" паспортів

Московський комсомолець

При цьому губернатор наголосив, що не бачить у зв'язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не відбилося на роботі і завантаженні дитячих садків і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.

Російський журналіст Олександр Сотник їдко відреагував на новину. "Ну, що, росіяни,"русскій мір" іде до вас. З усіма "народними республіками" за списком. Тисячі Моторол. Десятки тисяч Гіві. Зустрічайте!" – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що всі "посадові" особи в "Донецькій народній республіці" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Саша Сотник
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Антошин Денис
Антошин Денис
Поздравляю всех жителей Донбасса, получивших российский паспорт. Ещё не получившим желаю скорейшего получения. Поздравления и пожелания, подчёркиваю, без сарказма и искренние
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Мир Миру
Мир Миру
А як МЗС відреагувало? Голосними ржачками чи тихим реготом?
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