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31 жовтня • оновлено в 09:15
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Паспорт РФ для жителей "Л/ДНР" – бесплатный билет в тайгу

1.6т Читати матеріал російською

Президент РФ В. Путин упростил процедуру предоставления гражданства России, жителям самопровозглашенных “Донецкой и Луганской народных республик”.

Этот шаг, был сделан в целях защиты прав и свобод русскоговорящего населения, которое проживает на оккупированной части Донецкой и Луганской областях Украины. Намерения РФ паспортизировать население “недореспублик” в дальнейшем может быть использовано как предлог введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей “миротворческого контингента” под предлогом “защиты русского населения”.

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Конечно всей правды о паспортизации “ЛДНР” мы не узнаем, но кое-что показать Вам я смогу. Вашему вниманию предоставляется эксклюзивная переписка, в которой понятно все и без объяснений. Долгожданный паспорт

Паспорт РФ для жителей "Л/ДНР" – бесплатный билет в тайгу
Паспорт РФ для жителей "Л/ДНР" – бесплатный билет в тайгу
Паспорт РФ для жителей "Л/ДНР" – бесплатный билет в тайгу

В этом диалоге стало известно, что прописка на территории РФ – это ключевой элемент гражданства.Не имея регистрации по месту жительства, нужно будет нести ответственность за нарушение правил регистрации. Граждане обязанырегистрироваться по месту пребывания и по месту жительства, в соответствии с пунктом 1 статьи 19.15 КоАП РФ. (наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.) Получается, что после принятия гражданства России, в трёхмесячный срок нужно в обязательном порядке прописаться, иначе платить штраф за нарушение регистрационного учёта в Российской Федерации.

Как говорит участник переписки, новых граждан РФ ждут на Забайкалье или на дальневосточных гектарах, где не то что не хватает узких специалистов (врачей, учителей, и т.д.), там и людей практически нет. Так вот, Россия нашла выход как можно заселить Богом забытые земли и показать заботу о людях, которые так любят “Русский Мир”!

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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Очень хорошо! вот пусть туда и пиз...уют!. На украинском, им челюсти русскоязычные говорить не позволяют, видите ли, так там придётся осваивать китайский, ну и бог в помощь! Гуд бай лапотники!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ватників чекають на забайкаллі грязні китайські дупи для вилизування
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
А где в пункте 1 статьи 19.15 КоАП написано, что он должен быть зарегистрирован именно в России?
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