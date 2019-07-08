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"Паскудять на могили і плюють у душі": Цимбалюк відповів Росії на ідею телемосту

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Суспільний вибух, який спровокувала ідея російських пропагандистів Кремля провести телеміст із каналом Віктора Медведчука NewsOne, є цілком прогнозованим.

Однак якщо дії Росії в цій ситуації можна пояснити (вона веде інформаційну війну), то позиція деяких продажних українських журналістів викликає подив та зневагу. Таку категоричну позицію з приводу скандалу, який спалахнув, висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буквально днями у Грузії трапився суспільний вибух після того, як православний депутат від КПРФ сів у крісло спікера грузинського парламенту. Ідея "телемосту" — це приблизно те саме. Це коли відкрито паскудять на могили, брешуть, плюють в душі живим. Вони харчуються нашими емоціями", — сказав він.

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"Ідіть у д*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телеміст із Росією

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Журналіст переконаний, що все це робиться для того, аби кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук, отримав максимум на майбутніх виборах до Верховної Ради. І саме з цією метою весь російський агітпроп активно "топить" за одіозного політика, наголошує Цимбалюк.

"Якщо з росіянами все зрозуміло, вони є солдатами інформаційної війни (ну, ці, звісно не рядові, а генерали, може, навіть генерал-лейтенанти), то наші в цьому випадку у мене викликають асоціацію людей зі зниженою соціальною відповідальністю, які виконують будь-які бажання в будь-якій сфері за гроші. Крім відрази ніяких інших почуттів не викликають. Це не про журналістику", — обурено додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne спробував пояснити скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

  • Він апелював до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняв, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після масового обурення української громадськості NewsOne все ж скасував телеміст і поскаржився на погрози розправи над працівниками.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Урод всегда урод под любой маской....
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
этого троглодита нельзя из Москвы выгнать, а он все поучать лезет.
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Livesey David
Livesey David
Этот тот цымбалюк, который ещё недавно с российских каналов не вылезал, ахахах. ))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Михаил Устинов, как вариант!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Livesey David, он и сейчас не выезжает из Москвы.
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