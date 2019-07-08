"Паскудять на могили і плюють у душі": Цимбалюк відповів Росії на ідею телемосту

Суспільний вибух, який спровокувала ідея російських пропагандистів Кремля провести телеміст із каналом Віктора Медведчука NewsOne, є цілком прогнозованим.

Однак якщо дії Росії в цій ситуації можна пояснити (вона веде інформаційну війну), то позиція деяких продажних українських журналістів викликає подив та зневагу. Таку категоричну позицію з приводу скандалу, який спалахнув, висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буквально днями у Грузії трапився суспільний вибух після того, як православний депутат від КПРФ сів у крісло спікера грузинського парламенту. Ідея "телемосту" — це приблизно те саме. Це коли відкрито паскудять на могили, брешуть, плюють в душі живим. Вони харчуються нашими емоціями", — сказав він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Журналіст переконаний, що все це робиться для того, аби кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук, отримав максимум на майбутніх виборах до Верховної Ради. І саме з цією метою весь російський агітпроп активно "топить" за одіозного політика, наголошує Цимбалюк.

"Якщо з росіянами все зрозуміло, вони є солдатами інформаційної війни (ну, ці, звісно не рядові, а генерали, може, навіть генерал-лейтенанти), то наші в цьому випадку у мене викликають асоціацію людей зі зниженою соціальною відповідальністю, які виконують будь-які бажання в будь-якій сфері за гроші. Крім відрази ніяких інших почуттів не викликають. Це не про журналістику", — обурено додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne спробував пояснити скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Він апелював до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняв, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Після масового обурення української громадськості NewsOne все ж скасував телеміст і поскаржився на погрози розправи над працівниками.

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