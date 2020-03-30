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30 березня • оновлено в 13:03
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Пасажирка літака з Балі: нам погрожують кримінальною відповідальністю. Ексклюзив

4.8т
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Пасажирам одного з літаків, які прилетіли з Балі, погрожують кримінальною відповідальністю за статтею "Викрадення повітряного судна". Втім, покидати борт люди поки не мають наміру.

Як повідомила в коментарі OBOZREVATEL на умовах анонімності пасажирка рейсу, в лайнері залишилося приблизно 30 осіб – за її словами, їх намагаються витягнути звідти за допомогою погроз.

"Дівчина-поліцейська погрожує нам кримінальною відповідальністю. У форматі, мовляв, ми не погрожуємо, але ось так. Нас тут приблизно 30 осіб, поки не виходимо, але тиснуть дуже. Кажуть, що це ст. 278 ККУ ("Викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна". – Ред.)", – сказала наша співрозмовниця.

Пасажирам у літаку погрожують кримінальною відповідальністю

Пасажирам у літаку погрожують кримінальною відповідальністю

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин літак
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Махно Володимир
Махно Володимир
cтaдо тyпыx, безответственных бapaнов! вы уепки, угроза обществу!
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