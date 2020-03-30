Пасажирам одного з літаків, які прилетіли з Балі, погрожують кримінальною відповідальністю за статтею "Викрадення повітряного судна". Втім, покидати борт люди поки не мають наміру.

Як повідомила в коментарі OBOZREVATEL на умовах анонімності пасажирка рейсу, в лайнері залишилося приблизно 30 осіб – за її словами, їх намагаються витягнути звідти за допомогою погроз.

"Дівчина-поліцейська погрожує нам кримінальною відповідальністю. У форматі, мовляв, ми не погрожуємо, але ось так. Нас тут приблизно 30 осіб, поки не виходимо, але тиснуть дуже. Кажуть, що це ст. 278 ККУ ("Викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна". – Ред.)", – сказала наша співрозмовниця.

Пасажирам у літаку погрожують кримінальною відповідальністю

Як писав OBOZREVATEL:

В аеропорт "Бориспіль" приблизно 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали пройти обсервацію.

Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва. Більшість же відмовилася від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

Як розповів OBOZREVATEL один із пасажирів, вони налаштовані сидіти в літаку доти, доки топчиновники не дозволять їм вирушити додому.

Готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – у кранах тече іржава вода й не можна приносити свою їжу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!