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30 березня • оновлено в 14:38
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Пасажири рейсу з Балі залишилися без питної води: не дали навіть дитині. Відео

1.3т
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Пасажири одного з літаків, які прилетіли з Балі, сиділи всередині без питної води. На борту вона закінчилася, а нову привезти відмовилися.

Відео передав OBOZREVATEL один з пасажирів літака, знято воно було вранці 30 березня. На записі видно, як жінка з дитиною обурюється відсутністю води. У відповідь член екіпажу по гучному зв'язку заявив, що вона просто закінчується. Нову ж підвозити їм не стали.

"Нам відмовили принести воду!", – викрикнула жінка.

"Хочу ще раз усім вам сказати. У нас закінчується питна вода на борту. Ми попросили, щоб нам підвезли, але нам відмовили. У нас немає води на даний момент", – заявив член екіпажу.

Як писав OBOZREVATEL :

  • В аеропорт "Бориспіль" близько 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.

  • Частина пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же прилетіли відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

  • Як розповів OBOZREVATEL один з пасажирів, вони налаштовані сидіти в літаку до тих пір, поки топ-чиновники не дозволять їм відправитися додому. Інша ж пасажирка розповіла, що їм погрожують кримінальною відповідальністю.

  • Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин літак
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