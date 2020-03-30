Пасажири рейсу з Балі залишилися без питної води: не дали навіть дитині. Відео

Пасажири одного з літаків, які прилетіли з Балі, сиділи всередині без питної води. На борту вона закінчилася, а нову привезти відмовилися.
Відео передав OBOZREVATEL один з пасажирів літака, знято воно було вранці 30 березня. На записі видно, як жінка з дитиною обурюється відсутністю води. У відповідь член екіпажу по гучному зв'язку заявив, що вона просто закінчується. Нову ж підвозити їм не стали.
"Нам відмовили принести воду!", – викрикнула жінка.
"Хочу ще раз усім вам сказати. У нас закінчується питна вода на борту. Ми попросили, щоб нам підвезли, але нам відмовили. У нас немає води на даний момент", – заявив член екіпажу.
Як писав OBOZREVATEL :
В аеропорт "Бориспіль" близько 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.
Частина пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же прилетіли відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.
Як розповів OBOZREVATEL один з пасажирів, вони налаштовані сидіти в літаку до тих пір, поки топ-чиновники не дозволять їм відправитися додому. Інша ж пасажирка розповіла, що їм погрожують кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".