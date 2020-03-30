Пасажири рейсу з Балі залишилися без питної води: не дали навіть дитині. Відео

Пасажири одного з літаків, які прилетіли з Балі, сиділи всередині без питної води. На борту вона закінчилася, а нову привезти відмовилися.

Відео передав OBOZREVATEL один з пасажирів літака, знято воно було вранці 30 березня. На записі видно, як жінка з дитиною обурюється відсутністю води. У відповідь член екіпажу по гучному зв'язку заявив, що вона просто закінчується. Нову ж підвозити їм не стали.

"Нам відмовили принести воду!", – викрикнула жінка.

"Хочу ще раз усім вам сказати. У нас закінчується питна вода на борту. Ми попросили, щоб нам підвезли, але нам відмовили. У нас немає води на даний момент", – заявив член екіпажу.

Як писав OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!