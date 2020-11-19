Парубій захворів на коронавірус

Мирослав Семенюк Суспільство 18:40, 19.11.2020 Оновлено: 18:43, 19.11.2020

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19.

Як написав Парубій у Facebook, він отримав позитивний результат тесту на короновірус.

"Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями", – зазначив політик.

Він додав, що почувається добре, однак повністю самоізолювався.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото і відео на info@obozrevatel.com

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Криму заявили, що таких проблем із водою не очікував ніхто

Віддав кисень синові і помер: волонтерка поділилася подробицями трагедії на Київщині

Українці – про 32 млн гривень на інтернет в літаку Зеленського: Ростов все ближче

Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

Президент обізвав опонентів "заразою": починають популярний серіал "У всьому винен Зеленський"