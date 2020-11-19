Парубій захворів на коронавірус

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Парубій отримав позитивний результат тесту на COVID-19

  • Він повідомив про це всім, з ким контактував в останні дні

  • В даний момент ексспікер Ради почуває себе добре

Парубій повністю самоізолювався

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19.

Як написав Парубій у Facebook, він отримав позитивний результат тесту на короновірус.

"Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями", – зазначив політик.

Він додав, що почувається добре, однак повністю самоізолювався.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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