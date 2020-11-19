Парубій захворів на коронавірус
Парубій отримав позитивний результат тесту на COVID-19
Він повідомив про це всім, з ким контактував в останні дні
В даний момент ексспікер Ради почуває себе добре
Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19.
Як написав Парубій у Facebook, він отримав позитивний результат тесту на короновірус.
"Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями", – зазначив політик.
Він додав, що почувається добре, однак повністю самоізолювався.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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