Партнерські пологи під час карантину в Україні ніхто не забороняв – голова МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України не забороняло партнерські пологи на час карантину через епідемію COVID-19.

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Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов. Незважаючи на це, багато пологових будинкіів заборонили бути присутніми на пологах усім, окрім персоналу.

Степанов зазначив, що медичним установам давали лише рекомендації про необхідність обмежити присутність осіб, які не є пацієнтами.

"Міністерство не забороняло на центральному рівні партнерські пологи, таких рішень не було. Все це робилося заради здоров'я українців, в тому числі при пологах", – сказав міністр.

Партнерські пологи

Раніше OBOZREVATEL писав, що за даними РНБО України, в країні станом на ранок 6 червня офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом, з них 550 було виявлено за минулу добу.