"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео
Українці в соцмережі активно обговорювали заяву колишньої чиновниці Олександри Клітіної про створення партії "Україна проти корупції".
Так, публікація новини на сторінці OBOZREVATEL в Facebook набрала майже 300 лайків і близько сотні коментарів. Користувачі жартували про створення партії, згадуючи недавній скандал "слуг народу" з "корабельної сосною".
"Якщо і на засідання так ходити будуть, то найбільш рейтинговий канал буде РАДА. Прикинь дружина: що ти там дивишся? А ти: важливий законопроєкт приймають", "Партія "Корабельна сосна", "І що? Туди тільки таких красунь будуть набирати? Тоді монобільшість їм забезпечена!", "Сосна вона і в Африці баобаб", "Для завершеності картинки, їй не вистачає банана в руці", "Я б охоче приєднався до неї! Навіть кілька разів! Але я одружений!", "Якщо всі виступи будуть такими, то я вступаю в партію з розбігу", – жартували в мережі.
Крім того, в мережі писали яскраві коментарі про зовнішність Клітіної.
"Цицьки норм, але дурненька". "Нудно, давай голяка", "Думаю від бажаючих, стати членами відбою не буде. У сенсі членами партії", "Партія цицьок", дайте дві!" – писали в коментарях.
Нагадаємо, що Олександра Клітіна в напівголому відео заявила про створення партії. Пізніше ексчиновниця пояснила, навіщо створює партію, і хто в неї увійде. Також Клітіна назвала себе конкуренткою президента України Володимира Зеленського. Крім того, вона зізналася, що в неї силіконові груди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В листопаді нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Незабаром після скандалу пранкери "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши троллінгу.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.
Сама Клітіна заявила, що фейк про неї запустили через відсутність інших компроматів.
Однак виправдання в свою адресу чиновниця читала з папірця, за що отримала зауваження від журналістів.
У підсумку в кінці листопада Клітіна все ж була звільнена з займаної посади за поданням глави МІУ Владислава Криклія.
Пізніше Олександра Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.