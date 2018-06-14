Пародіює Трампа? У мережі висміяли фото Бондаренко, яка "валяється"

Користувачі мережі висміяли пост колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олени Бондаренко, в якому вона поділилася своїм фото з підписом про те, що у неї випала можливість повалятися на дивані.

"Добрий вечір) Нарешті можна повалятися на дивані і нічогісінько не робити)", - підписала екс-регіоналка фотографію, розміщену в Facebook.

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Політик також поділилася спогадами про премію "Кульбаба року", яку їй колись вручили.

"У далекому 2008-му або 2009-му мені присвоїли звання "Кульбаба року", придуркувата і мила премія. А "вистрілила" вона тільки зараз", - написала вона.

Однак не всі в мережі оцінили фото екс-регіоналки.

""Мініатюра "Пані лягли і просять цеглину", "Та яку цеглину - таке треба, як мінімум тонною бетону заливати", "Добре, що рот не відкрила", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Олена Бондаренко відзначила свій День народження в США.