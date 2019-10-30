"Парнокопитні!" Український журналіст жорстко пройшовся по жителях Донбасу

Український журналіст Остап Дроздов порівняв жителів тимчасово окупованих територій Донбасу із парнокопитними тваринами.

Про це він розповів у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою, після перегляду сюжету з "ДНР", де відбулася акція за приєднання до Росії.

"Звісно, я в дитинстві любив ходити в зоопарк і дивитися, як поводяться особливо у відділі парнокопитних. Але я вже переріс цю справу і для себе всі крапки над i розставив", – розповів Дроздов.

Крім того, журналіст запропонував позбавити громадянства жителів "Л/ДНР".

"Ми не будемо розбиратися одинично з усіма. Ми повинні підійти до цього (питання. – Ред.) цинічно. Всі люди, які шостий рік живуть в "Л/ДНР", які збираються (на акції. – Ред.) на "Ми хочемо в Росію", або це істинно внутрішньо підтримують, або не кажуть щось проти. Вони для мене втрачені люди. Як громадян України я їх не бачу", – зазначив Дроздов.

Остап Дроздов Скріншот

Журналіст запропонував поставити перед жителями ОРДЛО, які не виїхали з непідконтрольних територій, жорсткі умови.

"Моя позиція як громадянина – ми відкриваємо для них двері, але на умовах. Я хотів би, щоб перед цими людьми поставили дуже жорсткі фільтри, оскільки автоматично роздати українські паспорти всім тим, хто свого часу спалив або крадькома десь ховав, було б неповагою до всіх загиблих на Донбасі. Якщо ти не поїхав, ти автоматично втрачаєш громадянство. І потім держава каже: "набуває заново, але ми тебе повинні перевірити", – вважає він.

Дроздов зазначив, що не можна вживати напівзаходів, адже тоді "нас просто задушать".

"До певної міри це страшні люди (жителі Донбасу. – Ред.)... Я стверджую, що Донбас за своєю громадянською свідомістю найгірший. Прости Боже, що я це кажу, але це пропащі люди, які нічого не бачать окрім "раша тудей" або Скабєєвої... Спеціальний статус Донбасу – це кінець України", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна викрили у тому, що він намагається спокусити керівництво України поверненням окупованого Донбасу.

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