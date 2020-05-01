Парки та ТЦ відкриють! В Україні ще одне місто вирішило достроково послабити карантин

Мукачівська міська рада дозволила достроково з понеділка, 4 травня, послабити карантинні обмеження.

"З понеділка парки і торгові центри будуть відкриті для городян. Також з понеділка дозволяється відвідування парків і скверів за дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів", – сказано в повідомленні пресслужби міськради.

Від торгових центрів вимагають виконання заходів безпеки. Зокрема, використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок, забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками, проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів, дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра, наявність дезінфекторів на вході.

Карантин в Україні

Як писав OBOZREVATEL, Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила почати вихід з карантину. У місті дозволили працювати непродовольчим магазинам і сфері послуг, літнім майданчикам ресторанам, ринкам.

Президент Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин.

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