Пари, які сплять разом, мають більш міцний сон, – дослідження

Гетеросексуальні пари, які сплять разом, мають набагато кращу якість сну, ніж чоловіки і жінки, які сплять порізно.

Такого висновку прийшли дослідники з Німеччини, Данії та США за підсумками спостереження за 12 парами у віці 18-29 років протягом 14 днів, говориться в статті Frontiers in Psychiatry.

Весь цей час учасників експерименту просили лягати спати разом і окремо. Згодом з'ясувалося, що люди, які лягали в ліжко разом, спали на 10% міцніше, ніж ті, хто засинав кожен у своєму ліжку.

Також вчені встановили, що режим сну у чоловіків і жінок, котрі сплять разом, синхронізуватися і став збігатися.

Примітно, що спільний сон впливав на збільшення числа несвідомих рухів людей в ліжку. Однак це ніяк не позначилося на якості їх нічного відпочинку. Втім дослідження не довело, що ці спостереження можуть допомогти боротися з безсонням. Адже учасники експерименту не мали проблем подібного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група експертів за підсумками проведеного дослідження дійшла висновку, що для того, щоб добре виспатися, ввечері слід вживати тепле молоко або ромашковий чай. Для посилення ефекту останній можна поєднати з добавками магнію.