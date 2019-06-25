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"Зеленський кинув делегацію!" Мережу "підірвало" зрадницьке рішення ПАРЄ щодо Росії

12.4тЧитати матеріал російською

У мережі вибухнула гучна реакція на те, що Росію повернули до Парламентської асамблеї Ради Європи без будь-яких умов.

Українські користувачі з нерозумінням сприйняли це рішення європейських політиків. Зокрема народний депутат України, представник команди "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що "ПАРЄ у стані зомбі відчинила двері агресору". "Ганьба!" — написав він ще вночі на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що члени української делегації ще напередодні голосування попереджали, що рішення може бути вельми плачевним для Києва, проте їхні прохання про зустріч із президентом України Володимиром Зеленський для обговорення загроз були проігноровані. Зокрема у мережі пролунали звинувачення у тому, що "президент кинув делегацію у ПАРЄ".

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"Зеленський кинув делегацію!" Мережу "підірвало" зрадницьке рішення ПАРЄ щодо Росії

Виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова наголосила, що їй було "соромно дивитися, як безсовісно продають принципи Ради Європи".

Незважаючи на загальне розчарування, багато хто зазначає, що все ж таки це рішення було очікуваним. Суть у своєму Telegram пояснив журналіст Денис Казанський.

"Мене не дивує те, що Росії повернули право голосу у ПАРЄ. Рано чи пізно це мало трапитися. Рано чи пізно скасують і інші санкції. Ми живемо у світі, яким правлять сила і великі гроші, тому буде і Північний потік-2 і багато іншого. Можна ображатися на це, але образами точно нічого не змінити", сказав він.

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Але політики, громадські діячі, дипломати, журналісти та звичайні українці згодні в одному: цю боротьбу треба продовжувати.

"Усе тільки починається. Ми скоро побачимо у делегації РФ у ПАРЄ депутатів Держдуми, "обраних" в окупованому Криму. Не дивуємося. Концентруємося. Контратакуємо. Нам потрібна була ця поразка — щоб не плекати ілюзій", — написав керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ у ніч на 25 червня. Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії та Туреччини.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі та у Криму.

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Особи
Володимир Ар'євІрина ГеращенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че бы Зеленый зделал??Ему МИКРОН с Фрау сказали при встрече,что будет в ближайшее время,он и не дергался,зачем позориться как Петрушка Потрошенко.
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
Ну повернули ))) Ну і хіба то трагедія ??? ))) Ну віддадуть маскалі 22 млн в ПАРЕ , і що зміниться ??? Зможуть виступити там ??? Ну не було їх там 5 років і якось то впливало на ситуацію ???Парламенська ассамблея - дорадчий орган і не більше . Я б не заперечував проти їх виступів навіть на Європейській площі , якщо б вони нам так платили. Я лише хочу зрозуміти в чому вина Зеленського
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А енто... Что вся "сеть" полностью против?... А еще Россию обвиняют в пропаганде и манипуляциях...
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