"Зеленський кинув делегацію!" Мережу "підірвало" зрадницьке рішення ПАРЄ щодо Росії

У мережі вибухнула гучна реакція на те, що Росію повернули до Парламентської асамблеї Ради Європи без будь-яких умов.

Українські користувачі з нерозумінням сприйняли це рішення європейських політиків. Зокрема народний депутат України, представник команди "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що "ПАРЄ у стані зомбі відчинила двері агресору". "Ганьба!" — написав він ще вночі на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що члени української делегації ще напередодні голосування попереджали, що рішення може бути вельми плачевним для Києва, проте їхні прохання про зустріч із президентом України Володимиром Зеленський для обговорення загроз були проігноровані. Зокрема у мережі пролунали звинувачення у тому, що "президент кинув делегацію у ПАРЄ".

Виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова наголосила, що їй було "соромно дивитися, як безсовісно продають принципи Ради Європи".

Звичайно 73% будуть у цьому що сталося в ПАРЄ звинувачувати ВРУ і Порошенка, я в цьому не сумніваюсь. Але правда в тому, що зовнішня політика ЦЕ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВЯЗОК Президента! 5 років при Порошенку поразок не було. При Зеленському вже через місяць ми маємо першу поразку. — ДревляниН (@freeukrman) 25 июня 2019 г.

Незважаючи на загальне розчарування, багато хто зазначає, що все ж таки це рішення було очікуваним. Суть у своєму Telegram пояснив журналіст Денис Казанський.

"Мене не дивує те, що Росії повернули право голосу у ПАРЄ. Рано чи пізно це мало трапитися. Рано чи пізно скасують і інші санкції. Ми живемо у світі, яким правлять сила і великі гроші, тому буде і Північний потік-2 і багато іншого. Можна ображатися на це, але образами точно нічого не змінити", — сказав він.

Але політики, громадські діячі, дипломати, журналісти та звичайні українці згодні в одному: цю боротьбу треба продовжувати.

"Усе тільки починається. Ми скоро побачимо у делегації РФ у ПАРЄ депутатів Держдуми, "обраних" в окупованому Криму. Не дивуємося. Концентруємося. Контратакуємо. Нам потрібна була ця поразка — щоб не плекати ілюзій", — написав керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні вночі 118 делегатів @PACE_News продали європейські цінності Росії. Та відкрили двері асамблеї країні-агресору, країні-вбивці. Окуповані території України та Грузії, десятки військовополонених та тисячі вбитих не стали вагомою причиною не сідати за один стіл з РФ. pic.twitter.com/UNqisRQ3xk — Уляна Супрун (@usuprun) 25 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ у ніч на 25 червня. Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії та Туреччини.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі та у Криму.

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