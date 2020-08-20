Парафіяни УПЦ МП організували багатотисячну хресну ходу, незважаючи на карантин. Відео

Тисячі паломників УПЦ Московського патріархату вирушили хресною ходою з Кам'янця-Подільського Хмельницької області в Почаївську лавру.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, віруючі пройдуть шлях довжиною в 200 кілометрів протягом 7 днів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не дивлячись на всі виклики 2020 року, люди вирішили звичай не порушувати. Кілька тисяч віруючих з різних областей України приїхали в Кам'янець-Подільський і почали хід", – йдеться в повідомленні.

В середньому паломники повинні долати близько 30 км в день. Серед учасників хресної ходи діти, дорослі і навіть літні люди. Йти планують більше навколишніми шляхами, лише зрідка виходячи на головні траси.

Люди взяли з собою намети і каремати. Спати планують під відкритим небом.

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