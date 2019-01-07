Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в ПЦУ? Україні напророкували церковний бум

Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в нову церкву через отримання ПЦУ Томосу у Стамбулі.

Таку думку висловили читачі у відповідному опитуванні. Питання звучало так: "Україні вручили Томос: що зміниться в першу чергу?".

51% респондентів вважають, що ПЦУ незабаром поповнитися величезною кількістю парафій Московського патріархату. 30% впевнені, що змін ми не побачимо.

Вручення Томосу у Стамбулі ТСН

13% опитаних відповіли так: "Богослужіння почнуть проводити тільки українською", а 6% так: "Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня".

Як повідомляв OBOZREVATEL :