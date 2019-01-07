МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в ПЦУ? Україні напророкували церковний бум

3.9тЧитати матеріал російською

Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в нову церкву через отримання ПЦУ Томосу у Стамбулі.

Таку думку висловили читачі у відповідному опитуванні. Питання звучало так: "Україні вручили Томос: що зміниться в першу чергу?".

51% респондентів вважають, що ПЦУ незабаром поповнитися величезною кількістю парафій Московського патріархату. 30% впевнені, що змін ми не побачимо.

Новини
"Очі бояться, руки роблять!" Порошенко визначив нову мету після Томосу

Вручення Томосу у Стамбулі

Вручення Томосу у Стамбулі

ТСН

13% опитаних відповіли так: "Богослужіння почнуть проводити тільки українською", а 6% так: "Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня".

Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в ПЦУ? Україні напророкували церковний бум

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православній церкві України Митрополиту Київському Епіфанію.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
2
4
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Andreevski Andrey, Бог у всіх один, тільки одні люди живуть з Богом, а інші замінили Бога на мертві речі і поклоняються їм. А тепер як відрізнити перших від других: людина яка живе з Богом з любов'ю ставиться не тільки до брата свого, а навіть до ворога.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Почему ОБОЗ и дpугие СМИ упоpно не хотят пpизнавать ТОМОС даpованный его святейшеством всегалактическим патpиаpхом Баpмалеем.Всою секту они упоpно называют ПЦУ.А в Томосе сказано: "мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины», ...То бишь СЦУ.Стесняются...Подьебнул стаpый .дак подьебнул...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, Стамбульская Цеpковь Укpаины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, СЦУКО-СЦУ и Компани.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какой бред...Впрочем это внутренние дела прыгающего народа какому богу верить Теперь у вас ...стамбульский
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги