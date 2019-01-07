Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в ПЦУ? Україні напророкували церковний бум

Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в нову церкву через отримання ПЦУ Томосу у Стамбулі.
Таку думку висловили читачі у відповідному опитуванні. Питання звучало так: "Україні вручили Томос: що зміниться в першу чергу?".
51% респондентів вважають, що ПЦУ незабаром поповнитися величезною кількістю парафій Московського патріархату. 30% впевнені, що змін ми не побачимо.
Вручення Томосу у Стамбулі
ТСН
13% опитаних відповіли так: "Богослужіння почнуть проводити тільки українською", а 6% так: "Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православній церкві України Митрополиту Київському Епіфанію.
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