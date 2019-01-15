Парафії РПЦ масово перейшли в ПЦУ: названа точна кількість

Під юрисдикцію Православної церкви України перейшли приблизно 70 парафій Російської православної церкви в Україні.
Про це заявила народний депутат "Блоку Петра Порошенка", представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і депутатських груп, повідомляє сайт партії.
"Завдання України — зберігати міжконфесійний мир, але передбачити для демократичного суспільства прозору модель такого переходу парафій у ті, які вони бажають відвідувати", — підкреслила вона.
За словами нардепа, це важливий крок у звільненні від впливу Кремля, "який бачив Україну як канонічну територію РПЦ".
Митрополит Епіфаній
Радіо Свобода
"Глава держави наголошує на важливості ініціативи глави ВР щодо підтримки та внесення на розгляд законопроекту, який забезпечить фундаментальне право релігійних громад на зміну своєї підпорядкованості", — додала вона.
Як заявив екзарх Вселенського Патріархату Даниїл, після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями і ієрархами потрібно називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія ієрархом РПЦ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Приєднуватися до ПЦУ почали парафії із Вінниці. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер служить незалежній церкви.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли у новостворену ПЦУ.
Того ж дня таке рішення ухвалила перша парафія на Закарпатті в селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади у Львівській області та п'ять у Вінницькій.
26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.
27 грудня приєдналися дві парафії у Вінницькій області та одна у Тернопільській.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".