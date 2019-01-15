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Парафії РПЦ масово перейшли в ПЦУ: названа точна кількість

8.5тЧитати матеріал російською

Під юрисдикцію Православної церкви України перейшли приблизно 70 парафій Російської православної церкви в Україні.

Про це заявила народний депутат "Блоку Петра Порошенка", представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і депутатських груп, повідомляє сайт партії.

"Завдання України — зберігати міжконфесійний мир, але передбачити для демократичного суспільства прозору модель такого переходу парафій у ті, які вони бажають відвідувати", — підкреслила вона.

За словами нардепа, це важливий крок у звільненні від впливу Кремля, "який бачив Україну як канонічну територію РПЦ".

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Радіо Свобода

"Глава держави наголошує на важливості ініціативи глави ВР щодо підтримки та внесення на розгляд законопроекту, який забезпечить фундаментальне право релігійних громад на зміну своєї підпорядкованості", — додала вона.

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Як заявив екзарх Вселенського Патріархату Даниїл, після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями і ієрархами потрібно називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія ієрархом РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Это не переход,а обычный грабеж!!! Если уж создали свою секту,то и храмы должны строить за свои деньги!!!!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Хоть что то, лучше чем совсем ничего...
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Мигол Натали
Мигол Натали
Массово это те кого вы на автобусе катаете из одной церкви к другой это массовый приход псевдо верующие
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Ященко Олег
Ященко Олег
Мигол Натали, не неси чюшь! Как раз РПЦ и занимается тем, что возит своих титушек-прислушников для дестабилизации туда, где прихожане голосуют за то, чтобы отделится от РПЦ КНБ.
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