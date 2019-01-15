Парафії РПЦ масово перейшли в ПЦУ: названа точна кількість

Під юрисдикцію Православної церкви України перейшли приблизно 70 парафій Російської православної церкви в Україні.

Про це заявила народний депутат "Блоку Петра Порошенка", представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і депутатських груп, повідомляє сайт партії.

"Завдання України — зберігати міжконфесійний мир, але передбачити для демократичного суспільства прозору модель такого переходу парафій у ті, які вони бажають відвідувати", — підкреслила вона.

За словами нардепа, це важливий крок у звільненні від впливу Кремля, "який бачив Україну як канонічну територію РПЦ".

Митрополит Епіфаній Радіо Свобода

"Глава держави наголошує на важливості ініціативи глави ВР щодо підтримки та внесення на розгляд законопроекту, який забезпечить фундаментальне право релігійних громад на зміну своєї підпорядкованості", — додала вона.

Новини Константинополь опублікував фінальний текст Томосу ПЦУ

Як заявив екзарх Вселенського Патріархату Даниїл, після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями і ієрархами потрібно називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія ієрархом РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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