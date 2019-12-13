Парафії РПЦ більше не переходять у ПЦУ: Епіфаній назвав причину

Через зміну влади і тиск із боку Росії в нашій країні практично повністю зупинився перехід громад РПЦ до Православної церкви України.

Про це заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю для "1+1". За його словами, протягом цього року до Єдиної української церкви приєдналося майже 600 громад із боку колишньої колишньої УПЦ МП.

"Дехто каже, що це мало, а хтось – багато. Але цей процес поступовий. Він такий хвилеподібний. Так, на початку, після визнання і після отримання Томосу, відбулася така хвиля переходів – приблизно 400-500 громад приєдналися одразу. Нині ж, у зв'язку з певними політичними моментами, зі зміною влади, цей процес призупинився", – пояснив священнослужитель.

Епіфаній назвав причину призупинення процесу переходу парафій РПЦ в ПЦУ

Водночас Епіфаній додав, що крім політичних, є ще й юридичні аспекти, з якими стикаються громади, які переходять в ПЦУ.

"Тому що з боку Російської православної церкви чиниться тиск. Ми отримали дуже багато судових позовів – сотні, щодо кожного приходу. Подивіться у регіонах, скільки там позовів до суду на скасування реєстрації. У Вінниці бачимо перешкоди з боку Національної поліції, яка втручається безпосередньо в справи ПЦУ. Навіть відбувається суд над реєстратором, який здійснив перереєстрацію цих парафій", – зазначив священнослужитель.

Однак митрополит переконаний, що це ненадовго – згодом буде і друга хвиля цих переходів. Наприклад, у 2020 році очікується визнання з боку інших ще декількох помісних церков. Але водночас підкреслив, що в ПЦУ хочуть, аби все відбувалося у правовому полі, адже переходи повинні бути добровільними, мирними і спокійними.

"Інші чекають. Вони повинні дозріти, побачити, що все спокійно й стабільно, і ухвалити відповідне рішення, розуміючи, що вони одразу юридично перереєструються і збережуть те майно, яким володіли до цього часу... Тобто в основі повинна бути любов. Якщо її не буде, то ми не закладемо того хорошого фундаменту, на якому в майбутньому розвиватиметься ПЦУ", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого вирішили перейти в Православну церкву України.

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