Парафії Московського патріархату масово переходять у ПЦУ: на Вінниччині спалахнув гучний скандал

На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм, де служить священик Московського патріархату, тому що частина села Лукашівка виступає за помісну українську церкву.
У суботу, 12 січня, мають відбутися збори, на якому люди будуть голосувати, яка саме юрисдикція їм потрібна, передає ТСН.
"Я приїхав, а в храм зайти не можу, як нормальна людина – замінений замок, а через вівтар заблоковані двері", – поскаржився батюшка Федір Расторгуєв.
На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм
Скріншот з відео
Селяни ж стверджують, що двері просто заблокували, щоб злодії нічого не забрали.
"У нас практично 80% молоді, і все село за нову українську церкву. А тут збирається 20 бабусь, яких батюшка налаштовує, що Симеон – Юда, що Москва – наша батьківщина", – розповіла касир храму Світлана Ібер.
На Вінниччині, в цілому, 320 парафій Московського патріархату, з них 20 вже перейшли в автокефальну церкву, ще мінімум про 10 відомо, що вони готуються до приєднання.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це було пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів в Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату у Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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