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Парафії Московського патріархату масово переходять у ПЦУ: на Вінниччині спалахнув гучний скандал

6.7тЧитати матеріал російською

На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм, де служить священик Московського патріархату, тому що частина села Лукашівка виступає за помісну українську церкву.

У суботу, 12 січня, мають відбутися збори, на якому люди будуть голосувати, яка саме юрисдикція їм потрібна, передає ТСН.

"Я приїхав, а в храм зайти не можу, як нормальна людина – замінений замок, а через вівтар заблоковані двері", – поскаржився батюшка Федір Расторгуєв.

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На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм

На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм

Скріншот з відео

Селяни ж стверджують, що двері просто заблокували, щоб злодії нічого не забрали.

"У нас практично 80% молоді, і все село за нову українську церкву. А тут збирається 20 бабусь, яких батюшка налаштовує, що Симеон – Юда, що Москва – наша батьківщина", – розповіла касир храму Світлана Ібер.

На Вінниччині, в цілому, 320 парафій Московського патріархату, з них 20 вже перейшли в автокефальну церкву, ще мінімум про 10 відомо, що вони готуються до приєднання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чемодан, вокзал, улус орды москва, давай, досвидания, кацапский дед мороз
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
Вранье на вранье и враньем погоняет.... Заедьте в любое украинское село и молодежи вы там рискуете вообще не увидеть: все давно в городах, а те, кто остался - местная алкашня, которой нет дела вообще не до чего (включая церковь), кроме горилки. Вот и думайте, откуда в селе вдруг появилось 80% молодежи, блокирующей доступ верующим в храм?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Стальнов Андрей, то, что ты по дяревне в параше катался её делает тебя знатоком украинского села, слопатоед)))
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Питон Каа
Питон Каа
Вот он - раскол.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Питон Каа, раскол с сектантами гундяя к добру и процветанию Украины, подельник касапских убийц
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Barannik Alexandr
Barannik Alexandr
Питон Каа, ......ЧТО ТЫ ТАМ КАВКАЕШЬ..........ПОЛЗИ ЛУЧШЕ ОТСЮДА..........
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