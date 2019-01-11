Парафії Московського патріархату масово переходять у ПЦУ: на Вінниччині спалахнув гучний скандал

На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм, де служить священик Московського патріархату, тому що частина села Лукашівка виступає за помісну українську церкву.

У суботу, 12 січня, мають відбутися збори, на якому люди будуть голосувати, яка саме юрисдикція їм потрібна, передає ТСН.

"Я приїхав, а в храм зайти не можу, як нормальна людина – замінений замок, а через вівтар заблоковані двері", – поскаржився батюшка Федір Расторгуєв.

На Вінниччині парафіяни заблокували двері в храм Скріншот з відео

Селяни ж стверджують, що двері просто заблокували, щоб злодії нічого не забрали.

"У нас практично 80% молоді, і все село за нову українську церкву. А тут збирається 20 бабусь, яких батюшка налаштовує, що Симеон – Юда, що Москва – наша батьківщина", – розповіла касир храму Світлана Ібер.

На Вінниччині, в цілому, 320 парафій Московського патріархату, з них 20 вже перейшли в автокефальну церкву, ще мінімум про 10 відомо, що вони готуються до приєднання.

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