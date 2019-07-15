Параду не буде: у Зеленського показали остаточний план Дня незалежності

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Незалежності України, яким не передбачено військовий парад.

Відповідний документ, виданий "із метою гідного святкування 28-ї річниці незалежності" з'явився на сайті глави держави в понеділок, 15 липня.

Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності: забезпечити трансляцію циклів тематичних теле- і радіопередач, художніх і документальних фільмів, молебні за Україну, інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи, а також фінансування витрат на їх організацію та проведення.

Зеленський підписав указ про День Незалежності

Також Зеленський доручив Міністерству закордонних справ забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами свята, а правоохоронним органам забезпечити безпеку громадянам під час проведення свята.

Примітно, що про традиційний військовий парад, від якого раніше вирішив відмовитися президент, у документі не згадується.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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