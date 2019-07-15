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Параду не буде: у Зеленського показали остаточний план Дня незалежності

18.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Незалежності України, яким не передбачено військовий парад.

Відповідний документ, виданий "із метою гідного святкування 28-ї річниці незалежності" з'явився на сайті глави держави в понеділок, 15 липня.

Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності: забезпечити трансляцію циклів тематичних теле- і радіопередач, художніх і документальних фільмів, молебні за Україну, інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи, а також фінансування витрат на їх організацію та проведення.

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Зеленський підписав указ про День Незалежності

Також Зеленський доручив Міністерству закордонних справ забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами свята, а правоохоронним органам забезпечити безпеку громадянам під час проведення свята.

Примітно, що про традиційний військовий парад, від якого раніше вирішив відмовитися президент, у документі не згадується.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
День Незалежності
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Марковец Люба
Марковец Люба
Параду Гідності - бути....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лично мое мнение лучше деньги раздать раненым на протезы и лекарства,парад парадом а раненые ранеными
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Трамвайний хам Зєлупа знає де його загибель, тому й намагається відтягнути свій кінець як якомога далі. Але це йому не допоможе.
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