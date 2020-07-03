Парад планет 4 липня: чим небезпечний і як пережити
У суботу, 4 липня, відбудеться повний парад планет, під час якого всі вони розташуються по один бік Сонця для умовного спостерігача із Землі.
Науково таке унікальне явище називається "апульс", у такий спосіб вісім планет Сонячної системи з’єднуються тільки раз на майже 170 років. Звісно, вони не вишикуються в ідеально пряму лінію, але з’являться у небі поряд, повідомляє ТСН.
Які планети візьмуть участь у повному параді планет?
Так, із 4 липня з невеликим кутом відхилення вишикуються Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і навіть карликова планета Плутон, яку не так давно позбавили звання повноцінної планети.
Милуватися цим явищем земляни зможуть майже два тижні. Тоді як наступний парад планет схожого типу варто очікувати аж у 2161 та 2492 роках.
Чим небезпечний парад планет з точки зору астрології?
Повний парад планет, як і парад ретроградних планет, астрологи трактують як період великих трансформацій і кармічних уроків. Однак кажуть, що концентрація змін у людському житті "на квадратний метр" може бути набагато сильнішою. Тому людям радять "шукати баланс".
Зазначається, нібито після такого явища комусь і так важкий 2020 рік може здатися ще важким, а інші навпаки відчують значне полегшення. Усе залежатиме від того, як людина засвоїть "уроки" всесвіту.
"Найкраще рухатися зараз, мов на серфінгу, між крапельками. В жодному разі не опирайтеся змінам у вашому житті, інакше може бути ще гірше. Тому з увагою ставтеся до всього, що відбувається довкола", – радять астрологи.
Що потрібно зробити під час параду планет:
переосмислити власні цінності й пріоритети;
навчатися і дізнаватися нове;
дотримуватися посту, проводити очищення організму;
аналізувати минулі періоди й думати, які уроки звідти винесли;
дякувати вищим силам, божествам та богам, у яких вірите;
медитувати і займатися йогою.
Що не варто робити під час параду планет:
ризикувати і робити емоційні дурниці;
позичати або давати в борг значні суми;
підписувати дуже важливі контракти;
з’ясовувати стосунки;
розпочинати конфлікти;
"лізти на рожен".
Щоправда, науковці наголошують, що парад планет не треба сприймати як кінець світу чи щось подібне. Астрологи ж додають: це лише ще одна можливість для внутрішніх змін, які насправді залежать тільки кожного з нас.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 4 липня 2020 року, відбудеться рідкісне астрономічне явище – повний парад планет. Усі планети Сонячної системи вишикуються в ряд на одній стороні Сонця.