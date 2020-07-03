Парад планет 4 липня: чим небезпечний і як пережити

У суботу, 4 липня, відбудеться повний парад планет, під час якого всі вони розташуються по один бік Сонця для умовного спостерігача із Землі.

Науково таке унікальне явище називається "апульс", у такий спосіб вісім планет Сонячної системи з’єднуються тільки раз на майже 170 років. Звісно, вони не вишикуються в ідеально пряму лінію, але з’являться у небі поряд, повідомляє ТСН.

Які планети візьмуть участь у повному параді планет?

Так, із 4 липня з невеликим кутом відхилення вишикуються Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і навіть карликова планета Плутон, яку не так давно позбавили звання повноцінної планети.

Милуватися цим явищем земляни зможуть майже два тижні. Тоді як наступний парад планет схожого типу варто очікувати аж у 2161 та 2492 роках.

У 2020 році парад планет розпочнеться 4 липня (httpsreport.az)

Чим небезпечний парад планет з точки зору астрології?

Повний парад планет, як і парад ретроградних планет, астрологи трактують як період великих трансформацій і кармічних уроків. Однак кажуть, що концентрація змін у людському житті "на квадратний метр" може бути набагато сильнішою. Тому людям радять "шукати баланс".

Зазначається, нібито після такого явища комусь і так важкий 2020 рік може здатися ще важким, а інші навпаки відчують значне полегшення. Усе залежатиме від того, як людина засвоїть "уроки" всесвіту.

Парад планет можна буде спостерігати упродовж двох тижнів

"Найкраще рухатися зараз, мов на серфінгу, між крапельками. В жодному разі не опирайтеся змінам у вашому житті, інакше може бути ще гірше. Тому з увагою ставтеся до всього, що відбувається довкола", – радять астрологи.

Що потрібно зробити під час параду планет:

переосмислити власні цінності й пріоритети;

навчатися і дізнаватися нове;

дотримуватися посту, проводити очищення організму;

аналізувати минулі періоди й думати, які уроки звідти винесли;

дякувати вищим силам, божествам та богам, у яких вірите;

медитувати і займатися йогою.

Під час параду планет не можна ризикувати і робити емоційні дурниці

Що не варто робити під час параду планет:

ризикувати і робити емоційні дурниці;

позичати або давати в борг значні суми;

підписувати дуже важливі контракти;

з’ясовувати стосунки;

розпочинати конфлікти;

"лізти на рожен".

Щоправда, науковці наголошують, що парад планет не треба сприймати як кінець світу чи щось подібне. Астрологи ж додають: це лише ще одна можливість для внутрішніх змін, які насправді залежать тільки кожного з нас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 4 липня 2020 року, відбудеться рідкісне астрономічне явище – повний парад планет. Усі планети Сонячної системи вишикуються в ряд на одній стороні Сонця.