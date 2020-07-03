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Парад планет 4 липня: чим небезпечний і як пережити

Марина Ліснічук
Суспільство
1,3 т.

  • У 2020 році парад планет розпочнеться 4 липня

  • Унікальне явище можна буде спостерігати упродовж двох тижнів

  • Астрологи радять під час нього переосмислити власні цінності й пріоритети

  • Натомість не рекомендують ризикувати і робити емоційні дурниці

Парад планет

Повний парад планет відбудеться 4 липня. (365news.biz)

У суботу, 4 липня, відбудеться повний парад планет, під час якого всі вони розташуються по один бік Сонця для умовного спостерігача із Землі.

Науково таке унікальне явище називається "апульс", у такий спосіб вісім планет Сонячної системи з’єднуються тільки раз на майже 170 років. Звісно, вони не вишикуються в ідеально пряму лінію, але з’являться у небі поряд, повідомляє ТСН.

Які планети візьмуть участь у повному параді планет?

Так, із 4 липня з невеликим кутом відхилення вишикуються Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і навіть карликова планета Плутон, яку не так давно позбавили звання повноцінної планети.

Милуватися цим явищем земляни зможуть майже два тижні. Тоді як наступний парад планет схожого типу варто очікувати аж у 2161 та 2492 роках.

У 2020 році парад планет розпочнеться 4 липня

У 2020 році парад планет розпочнеться 4 липня (httpsreport.az)

Чим небезпечний парад планет з точки зору астрології?

Повний парад планет, як і парад ретроградних планет, астрологи трактують як період великих трансформацій і кармічних уроків. Однак кажуть, що концентрація змін у людському житті "на квадратний метр" може бути набагато сильнішою. Тому людям радять "шукати баланс".

Зазначається, нібито після такого явища комусь і так важкий 2020 рік може здатися ще важким, а інші навпаки відчують значне полегшення. Усе залежатиме від того, як людина засвоїть "уроки" всесвіту.

Парад планет можна буде спостерігати упродовж двох тижнів

Парад планет можна буде спостерігати упродовж двох тижнів

"Найкраще рухатися зараз, мов на серфінгу, між крапельками. В жодному разі не опирайтеся змінам у вашому житті, інакше може бути ще гірше. Тому з увагою ставтеся до всього, що відбувається довкола", – радять астрологи.

Що потрібно зробити під час параду планет:

  • переосмислити власні цінності й пріоритети;

  • навчатися і дізнаватися нове;

  • дотримуватися посту, проводити очищення організму;

  • аналізувати минулі періоди й думати, які уроки звідти винесли;

  • дякувати вищим силам, божествам та богам, у яких вірите;

  • медитувати і займатися йогою.

Під час параду планет не можна ризикувати і робити емоційні дурниці

Під час параду планет не можна ризикувати і робити емоційні дурниці

Що не варто робити під час параду планет:

  • ризикувати і робити емоційні дурниці;

  • позичати або давати в борг значні суми;

  • підписувати дуже важливі контракти;

  • з’ясовувати стосунки;

  • розпочинати конфлікти;

  • "лізти на рожен".

Щоправда, науковці наголошують, що парад планет не треба сприймати як кінець світу чи щось подібне. Астрологи ж додають: це лише ще одна можливість для внутрішніх змін, які насправді залежать тільки кожного з нас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 4 липня 2020 року, відбудеться рідкісне астрономічне явище – повний парад планет. Усі планети Сонячної системи вишикуються в ряд на одній стороні Сонця.

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