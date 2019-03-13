"Парад надій-2019" показав високий рівень спортивного танцю в Україні

9-10 березня в столичному виставковому центрі "АККО Інтернешнл" пройшов ювілейний фестиваль зі спортивних танців "Парад надій 2019". Організатори фестивалю - Школа танців Федорчук, Асоціація спортивних танців України за підтримки Групи компаній "Фокстрот". За 2 дні на паркет вийшли понад 1000 спортсменів з 158 спортивних танцювальних клубів, а їх виступи оцінили 72 учасника суддівської колегії з України, США, Італії, Великобританії, Китаю.

- Я в захваті, що бачу такі сильні колективи на паркеті турніру, - емоційно початку урочисту церемонію відкриття Параду Валентина Федорчук, заслужений тренер України і незмінний організатор турніру. - Дякую вам за те, що ви сьогодні разом з нами святкуєте наше свято. Дуже багато спортсменів починали свій шлях з цього паркету, і я хочу, щоб перемогу здобули найсильніші, а в суддя були об'єктивними і справедливими.

За 2 дні турніру на паркет вийшли понад 1000 спортсменів з 158 спортивних танцювальних клубів України та світу. Серед них були розіграні медалі у всіх вікових категоріях. Найсильнішою категорією виявилася "Дорослі, латина" (1 місце посіла пара з Харкова Олексій Мордвинов і Анастасія Осадчук) і "Дорослі, стандарт" (переможці в категорії кияни Катерина Байсарова і Андрій Зінченко). У конкурентній боротьбі кращих українських спортсменів (29 пар) блискуче виступили харків'яни Софія Зиль і Євген Борушко, зайнявши 1 місце (молодежь1, латина). А в стандартній програмі "Молодь 1" на першу сходинку піднялися їхні земляки Марія Савчук та Олександр Безкровний. У категорії "Молодь 2" золоті медалі в стандартній програмі забрали одесити Анна Янкул і Кирило Корчмар.

Зате кияни стали володарями "Кубка Фокстроту" за краще виконання однойменного танцю від генерального партнера фестивалю Групи компаній "Фокстрот" і його керівника Геннадія Виходцева. Вихованці столичного клубу "Альта" Єлизавета Перепелиця та Дмитро Родін, триразові чемпіони Світу зі спортивного танцю показали, що вони краще за всіх танцюють в нашій країні фокстрот.

- 17років з 30 ювілейних років Параду ГК "Фокстрот" є його генеральним партнером, і ми пишаємося тим, що приєдналися до розвитку спортивного танцю в Україні. Близько 26 000 спортсменів були на цьому паркет за 30 років, близько 1000 суддів оцінювали ваші зусилля. Це наша інвестиція в реалізацію надій десятків тисяч спортсменів, - сказав, коментуючи партнерство, генеральний директор ГК Фокстрот Геннадій Виходцев.

Враженнями про організацію фестивалю поділилися Максим Федоренчик і Анна Макарова із Запоріжжя, які зайняли 4 місце в категорії "Молодь 2 + Дорослі Rising Stars": "Дуже хороший і великий зал, класний паркет, хороша музика і світлове оформлення. Нам, в загальному, все сподобалося. у роздягальні - простір, нема натовпу, в ніхто нікому не заважає, для всіх багато місця щоб переодягнутися. Ми вибрали цей турнір через те, що він досить великий, тут зібралося багато учасників з усієї України і не тільки ".

На "Параді надій" майстерність спортсменів оцінювали судді світового рівня з Європи, США, Китаю і України. Віктор Палій, тренер з Одеси, останні 10 років працює суддею на "Параді надій" і так пояснив специфіку своєї роботи: "Ми, ретельно стежимо за парами і порівнюємо їх. У танці оцінюємо лінії, рух і ритмічність, для того, щоб відчути, що таке танці, необхідно займатися танцями. Я особисто не шкодую, що вибрав цей напрямок у своєму житті ".

Ще одним відкриттям турніру став "Партнерський віденський вальс". На паркет вийшли співробітники партнерів Параду надій - Групи компаній "Фокстрот", ТМ "Секунда", мережі Фокстрот, медіа партнери "Дзеркало тижня. Україна", УНІАН та Першого туристичного центру. Валентина Федорчук, незмінний організатор турніру Парад надій, заслужений тренер України, подарувала партнерам турніру 7 безкоштовних занять по віденського вальсу.

- Багато років існує традиція, що саме на Параді маленькі "начінайкі" категорії "Бейбі" стартують в бальних танцях, а глядачі їх підтримують. В ювілейний Парад ми не змінимо нашої традиції, але сьогодні виступатимуть дорослі "початківці", які вперше вийдуть на віденський вальс. Вони приходили після роботи і працювали, щоб зробити подарунок 30-му "Параду надій". Спасибі вам, партнери ", - сказала Валенітна Федорчук, запрошуючи партнерів на паркет.

"Парад надій" відрізняється від інших турнірів тим, що цінує зусилля кожного з учасників турніру, а тому всі зареєстровані спортсмени на старті отримали подарунки від партнера стартового призу - ТМ "Сандора" в знак підтримки. Свою вдячність спортсменам засвідчили ТМ Секунда, Oriflamе, фабрика дитячих іграшок Гуллівер Україна ", Українська асоціація прямого продажу. А Перший туристичний центр надав путівку в Європу, яку розіграли рандомних способом серед усіх відвідувачів турніру 9 березня.

Парад надій прикрасили виступи молодих вокалістів талант-студії Наталії Могилевської: Галини Солодкої, Саші Фадєєвої, Христини Брутян, Діани Горбатюк, Володимира Сергієнка, Ані Климчук. Також, на паркеті свій майстер-клас дав Сергій Костецький - хореограф, вокаліст, учасник "Голосу країни - 9", переможець "Танців з зірками" і "Танцюю для тебе", постановник шоу і фільмів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!