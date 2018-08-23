1. Если бы военный парад на День Независимости был бы всего лишь безобидной "показухой", то почему при Януковиче на пост министра обороны назначались граждане Российской федерации, и почему военный парад на День Независимости при Януковиче не проводился ни разу? Почему на 9 мая 2013-го в Киеве провели военный парад, где переодели солдат в советскую форму, а красный флаг выносился впереди украинского государственного? Потому что враги Украины хотели связать украинскую армию не с историей борьбы за независимость, а с советской и российской историей, и в результате эти внедренные в армии фальшивые лозунги стали частью информационно-психологической войны РФ против Украины. Парад – это новая часть новой идеологии свободной Украины.

2. Украина - это государство, которое только учится быть независимым. И мы впервые создаем сейчас нашу историю, традиции, новую современную культуру, мы закладываем национальное самосознание и воспитание наших детей. И потому военные парады - это не показуха. Это значит, что в День Независимости мы прежде всего настроены себя защищать. Что стержнем нашей свободы является армия. Что главный почет в обществе должен быть к людям в форме, которые защищают государство. Что примером служения Родине является воинская служба. Можно ли построить государство, если это не объяснить каждому? Зачем экономить на параде? Парад – это незаменимое средство военно-патриотического воспитания.

3. Многие критикуют военный парад в Киеве как "совок". Но давайте посмотрим на опыт стран Запада. Во Франции традиция военных парадов на День независимости восходит к 1880-му году, когда был учрежден праздник 14 июля. Военные парады проводятся ежегодно. В 2018-м в параде приняло участие 220 единиц наземной техники, 4300 человек, 100 самолетов и вертолетов.

Израиль сейчас не проводит военных парадов. Но в самое тяжелое время войны за существование Израиля - с 1949 по 1973 военные парады в Израиле проводились ежегодно. И только после разгрома арабской коалиции в войне 1973-го года, после мирных договоров с основными врагами, Израиль отказался от парадов. Но в 2016-м году премьер-министр Беньямин Нетаньяху - один из самых известных героев израильской армии, предложил парады возродить: "Армия, солдаты – это основа нашей независимости", - отметил премьер. Он добавил, что одно из ярких воспоминаний его детства – это военные парады в Иерусалиме". В результате в 2018-м на День независимости израильская армия устроила день открытых дверей и показательные выступления на 9 военных базах, в трех портах, в небе 40 населенных пунктов.

А как в США? Там последний раз большой парад проводился 27 лет назад, и был посвящен победе над Ираком. Однако это не значит, что американцы на парадах экономят. Наоборот, американская армия - рекордсмен по организации различных публичных мероприятий, демонстраций и парадов - только делается это все на местном уровне, в городах, вблизи которых расположены военные базы. Как правило, локальные военные парады организовываются в связи с днем победы во Второй мировой войне. Президент США Дональд Трамп распорядился провести такой парад в Вашингтоне в ноябре 2018-го - но этот план был сорван Конгрессом - парламент запретил тратить не предусмотренные в бюджете этого года средства. Поэтому Трамп собирается провести парад в 2019-м году.

4. Парад имеет огромное значение для самой армии и силовых структур, участие в параде – это знак общественного признания и уважения. Участники парада гордятся этой честью. Парад – это демонстрация новых воинских традиций, введение приветствия Украинской повстанческой армии, новых символов, новых названий воинских частей, связанных с украинской историей, присвоение новых званий военачальникам, высших государственных наград. Я считаю парад как раз целевыми расходами, это не расходы на боевую подготовку, это расходы на коммуникацию с народом, с нашими зарубежными союзниками. На данном этапе, когда все только строится, парад жизненно необходим, также как был необходим Израилю в первые 25 лет войн за независимость.

5. При этом я уважаю тех, кто критикует парад. Отношение государства к сохранению памяти о войне пока еще удручающее. Нет ни исторических исследований, ни правды, ни достаточного числа памятников, а сам президент и начальник Генштаба незаслуженно оболгали ряд наших боевых подразделений, на которые переложили ответственность за свои ошибочные решения в ходе Иловайской и Дебальцевской операций. Многих военных раздражает, что на параде военно-политическое руководство создает красивую картинку, которая весьма отлична от армейских реалий. И это тоже правда. Переход на стандарты НАТО Порошенко пока лишь имитирует. Структурные изменения армию не коснулись, она по-прежнему организована по советской модели. И под прикрытием позитивной информации о параде генералы будут по-прежнему скрывать свое нежелание переводить структуру управления и организацию армии на стандарты НАТО. И по-прежнему, боевая техника на передовой, прежде всего машины и БМП пехоты находятся в очень плохом состоянии, в отличии от парадной техники, по-прежнему бойцы должны ремонтировать свою технику за свои или за волонтерские деньги. Фронтовые части на парад выехать не смогут – реальная исправность техники, если не по отчетам, а по факту, процентов 40-50. Но я бы не противопоставлял парад и проблему вранья и очковтирательства военного руководства. Это разные вещи. На параде находится часть нашей армии, реальной армии и структур безопасности. В парадном строю есть немало настоящих героев, которые стали настоящими профессионалами на этой войне. Просто все это у нас в государстве организовано как колхоз – где и хорошее и плохое перемешано. Но обществу поддерживать надо хорошее, поддерживать профессиональных и мотивированных людей, и ругать плохое, и четко проводить границу в своих оценках. Критика отсутствия структурных реформ нужна и это честно. Но парад – это военно-патриотическое мероприятие, и это тоже честно и это тоже надо признавать.

6. Политика. Да, сейчас выборы, и многим неприятно, что на параде одно из главных действующих лиц – Порошенко. Мы – свободная страна, есть сторонники и есть противники. Будет ли использовать Порошенко парад как площадку заявить о своих достижениях? Безусловно. Но он законно избранный президент нашей страны, и в данном случае такой пиар, который идет на пользу не только политику Порошенко, но и государству. Фотография Порошенко, Муженко и Полторака перед парадной коробкой ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции – это не просто пиар, но это и создание новой традиции, когда глава государства и руководители силовых структур фотографируются с защитниками своей страны. В России Путин такого не сделает, по главной площади пройти побоится. То, что президент показывает свое особое внимание к военным – это должно стать стандартом и после Порошенко. Многие важные традиции,заложенные за последние годы парадов на День независимости – это традиции, которые будут жить в будущем.

7. Поэтому призываю всех граждан прийти на парад, и принять участие - без нас этот парад не станет тем, чем должен – общенациональным праздником независимости, днем единения украинцев вокруг идеи общей для всех нас свободы. Мы это делаем для себя и своих детей, чтобы завоеванное такой кровью и жертвами в 2013-2018-м навсегда стало фундаментом нового государства Украина.