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1 березня • оновлено в 07:48
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Папі Римському нагадали про війну на Донбасі несподіваним подарунком

1.4т
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Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею.

Як повідомила пресслужба УГКЦ, вона особлива тим, що написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених у молитву.

"Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", — сказав Глава УГКЦ, підносячи подарунок.

Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським

Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським

Пресслужба УГКЦ

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При цьому зазначається, що Папа Франциск запевнив Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні.

"Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", — сказав на завершення Папа Франциск.

Ікона, подарована Папі Римському главою УГКЦ

Ікона, подарована Папі Римському главою УГКЦ

Пресслужба УГКЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Франциск захворів і пропустив заплановану месу з духовенством Риму. Після зустрічі з прихожанами у нього з'явився кашель, нежить і легке нездужання.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Папа Римський Франциск
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Символично, нарисована на доске ящика от патронов для убийства жителей Украины, nиcдец попы католические
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