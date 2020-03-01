Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею.

Як повідомила пресслужба УГКЦ, вона особлива тим, що написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених у молитву.

"Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", — сказав Глава УГКЦ, підносячи подарунок.

Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським Пресслужба УГКЦ

При цьому зазначається, що Папа Франциск запевнив Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні.

"Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", — сказав на завершення Папа Франциск.

Ікона, подарована Папі Римському главою УГКЦ Пресслужба УГКЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Франциск захворів і пропустив заплановану месу з духовенством Риму. Після зустрічі з прихожанами у нього з'явився кашель, нежить і легке нездужання.

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