Головна Новини
17 квітня • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Паперові маски не врятували? В "УЗ" заявили про десятки хворих на коронавірус

914
Читати матеріал російською

Станом на 16 квітня серед співробітників компанії "Укрзалізниця" зафіксовано 33 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомила прес-служба компанії, всього 1114 залізничників знаходяться на лікарняному з ГРВІ, 50 з них – з пневмонією.

Паперові маски не врятували? В "УЗ" заявили про десятки хворих на коронавірус

uz.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітникам локомотивного депо в Кременчуці на Полтавщині роздали саморобні маски з серветок і канцелярських гумок. Замість рукавичок залізничники використовували упаковки від батона. Через це розгорівся скандал.

Після появи цієї новини прес-служба "Укрзалізниці" раптом відзвітувала про забезпечення локомотивного депо "Кременчук" захисними масками. При цьому факт існування паперовий масок вони все ж визнали.

Паперові маски не врятували? В "УЗ" заявили про десятки хворих на коронавірус

Працівників локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуці залякали, наказавши заховати паперові маски, через які розгорівся скандал.

Лікар-інфекціоніст Вадим Терешин розповів OBOZREVATEL, що паперові маски не захистять від коронавірусу, їх користь – нульова.

Також OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, де розібрався в деталях скандалу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги