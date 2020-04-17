Паперові маски не врятували? В "УЗ" заявили про десятки хворих на коронавірус

Станом на 16 квітня серед співробітників компанії "Укрзалізниця" зафіксовано 33 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Як повідомила прес-служба компанії, всього 1114 залізничників знаходяться на лікарняному з ГРВІ, 50 з них – з пневмонією.

uz.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітникам локомотивного депо в Кременчуці на Полтавщині роздали саморобні маски з серветок і канцелярських гумок. Замість рукавичок залізничники використовували упаковки від батона. Через це розгорівся скандал.

Після появи цієї новини прес-служба "Укрзалізниці" раптом відзвітувала про забезпечення локомотивного депо "Кременчук" захисними масками. При цьому факт існування паперовий масок вони все ж визнали.

Працівників локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуці залякали, наказавши заховати паперові маски, через які розгорівся скандал.

Лікар-інфекціоніст Вадим Терешин розповів OBOZREVATEL, що паперові маски не захистять від коронавірусу, їх користь – нульова.

Також OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, де розібрався в деталях скандалу.

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