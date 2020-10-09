У Мінцифрі сказали, коли планують позбавити Україну паперових довідок

Україні необхідно повністю відмовитися від паперових довідок і перейти на онлайн-документацію до вересня 2021 року.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 9 жовтня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми хочемо за допомогою ідеї, щоб із вересня 2021-го взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу та державні органи швидше налагодити взаємодію", – сказав віцепрем'єр.

За його словами, якщо послуги не буде в онлайні, її не повинно існувати в офлайні.

"Нам потрібно розвиватися революційно. Тому ми хочемо змусити державу швидше адаптуватися і змінюватися", – наголосив Федоров.

Він нагадав, що Мінцифри сподівається збільшити частку ВВП, що формується за рахунок ІТ, із 3% до 10%.

"Ми подаємо до Верховної Ради законопроєкт і будемо сподіватися на підтримку депутатів – про "Дія-city", це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона з найкращою в світі податковою системою. Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", – сказав Федоров.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Diia Summit пообіцяв, що 2021 року в нашій країні почнуть прибирати паперові документи та вводити цифрові. Він сказав, що країна увійде в "режим paperless".

Як писав OBOZREVATEL, цифровізація сфери соціальних послуг, яка передбачає масове скорочення чиновників, може заощадити бюджету України 10 млрд гривень.