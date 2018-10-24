Я тут единственный папа, и мамы, лежащие со своими малыми - смотрят на меня подозрительно. Тут вообще сегодня двое взрослых мужчин - я и завотделением, а завотделением - это на "вы" и шепотом.

Я тут единственный папа, и мамы берут надо мною шефство - во сколько обед, где рентген, покурить - это вниз. Смотрят на меня с жалостью - "ну папа, шо с него взять..."

Медсестры не читают фейсбука Супрун, поэтому ревниво следят, чтобы все были в бахилах.

Моросит мелкий дождь, в палате светит отэта фиолетовая лампа, поэтому мы все тусуемся в коридоре, и клянусь - мамы смотрят на меня с подозрением: "как она смогла загнать его с ребенком в больницу?"

Медсестра упирает руки в бока и обвиняюще спрашивает: "У вас ещё и рентген? Ладно. Подойдете потом!"

Детские больницы - царство мам, нам, мужикам, известное только издали, когда мы спешим на нашу ненаглядную работу, завозя заранее уставших женщин с заранее напуганными детьми - в серые коробки корпусов.

Если ты оказываешься на месте мамы и пытаешься понять, в каком порядке и когда тебе нужно отстоять во всех очередях - тебе становится немного понятно, как жила твоя семья, пока ты был на войне.

Мы ж вечно заняты. Оооо, дорогая, у меня такое важное дело сейчас - не звони мне, тебе понятно? Не отвлекай занятого мужика своей болтовней. Жены сидят в очередях... и знаешь - что?

Они не говорят о политике.Вообще, представляешь? Их не волнует ни цена на газ, ни реформа полиции, ни трукамы, ни бигборды - у них ребенок кашляет. Все, точка. У них кашляет ребенок - и мамы наполняют больницы, обнимая, обхаживая и успокаивая.

Я тут единственный папа, и даже уборщица меня подозревает.

Завтрак должен быть... но он почти в десять. Мы уже не успеваем на лечебную физкультуру - но судя по тому, что ее проводят в коридоре второго этажа - это и к лучшему.

Спирочто-то не проведут - врач с сегодняшнего дня в отпуске. Когда и где проведут - неизвестно, скорее всего придется ехать в другую больницу.

Какая-то лазерная хрень - до десяти. Без пяти десять еще принимают, фух.

На все остальные процедуры у нас остается полтора часа... и около тридцати детей перед нами.

Я здесь единственный папа - и, черт побери, я не знаю, как вы, мамы, с этим справляетесь.

Лейтенант полиции, бывший сержант ЗСУ - с прозрением и уважением.