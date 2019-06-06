Папа Римський змінив текст молитви "Отче наш": про що мова

Папа Римський Франциск змінив текст молитви "Отче наш", який був виданий ще в 1975 році.

Новий текст опублікований у третьому виданні богослужбової книги "Римський міссал", передає Avvenir.

Як розповів кардинал Гуалтьеро Бассетті, у новій редакції слова молитви "Отче наш" "не введи нас у спокусу" будуть замінені на "не дай нам піддатися спокусі".

Водночас зміни набудуть чинності тільки через декілька місяців. Зазначається, що єпископи і експерти працювали над змінами тексту більше 16 років.

Додамо, що про необхідність змінити текст "Отче наш" Франциск вперше сказав ще в 2017 році. За його словами, фраза "не введи нас у спокусу" є неточною, оскільки Бог не приводить людей до гріха.

"Це не Бог кидає мене в спокусу і дивиться, як я падаю. Він не робить цього, а допомагає негайно піднятися", – акцентував Папа.

Нині на богослужіннях в основному використовується третє видання міссалу від 2002 року, схвалене Папою Іоанном Павлом II, однак у багатьох місцях застосовуються переклади другого типового видання 1975 року.

Папа Римський Франциск

Наводимо повний текст молитви "Отче наш" до змін:

Отче наш, що єси на небесах!

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані під час візиту глави російської держави до Італії.

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