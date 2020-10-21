Папа Римський вперше надів маску на публічному заході. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 08:38, 21.10.2020 Оновлено: 08:59, 21.10.2020

Папа Римський Франциск уперше надів маску на публічному заході у вівторок, 20 жовтня, коли він та інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.

Він був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі. Раніше Папа Римський носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан, повідомляє Reuters.

Він піддався критиці, особливо в соціальних мережах, за те, що не носив маску в своїй загальній аудиторії та іноді вступав у відносно тісний контакт із відвідувачами.

83-річний Франциск був присутній на службі разом з іншими християнськими лідерами в базиліці, зокрема і з патріархом Варфоломієм, духовним лідером православних християн.

Одночасно в інших місцях Риму євреї молилися в міській синагозі, а лідери буддистів, сикхів, індуїстів і мусульман також молилися про мир.

Папа Римський зняв маску, читаючи своє звернення, але знову надів її, коли закінчив говорити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у Ватикані 9 вересня публічно зняв маску і заявив, що коронавірус "буде переможений божою любов'ю".

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