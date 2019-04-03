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Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

1.7тЧитати матеріал російською

У мережі показали свіжі фото з анексованого Криму, які наочно демонструють масштаби колапсу зі сміттям на півострові.

Відповідними знімками поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Раніше тут був прекрасний, тихий, із зеленими галявинками, з мальовничим видом на Ялту куточок природи. А тепер тут гавань і русскій дух", – написала вона, опублікувавши кадри з побутовими відходами, які залишили серед дерев.

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Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

Twitter RoksolanaToday&Крым

Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

Twitter RoksolanaToday&Крым

Не краща, за словами блогера, ситуація і в Керчі. Там сміття масово викидають прямо біля кладовища.

Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

Twitter RoksolanaToday&Крым

Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

Twitter RoksolanaToday&Крым

Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

Twitter RoksolanaToday&Крым

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим опинився на межі екологічної катастрофи через кількість сміття.

Екологи забили на сполох, що через кілька років півострів може перетворитися на величезне звалище.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
В киеве с собственной квартиры во двор в окно посмотри ,даже басня ,если не хуже .
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Бывая в кацапских городах и их окрестностях, я везде наблюдал аналогичную картину на расстоянии от 2-х до 5-ти километров от границы города. Кацаье, срач и дерьмо - это синонимы
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цэ Путин приезжает и мусорит)
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