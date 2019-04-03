Панує "русскій дух": з'явилися сумні фото з Криму в окупації

У мережі показали свіжі фото з анексованого Криму, які наочно демонструють масштаби колапсу зі сміттям на півострові.
Відповідними знімками поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Раніше тут був прекрасний, тихий, із зеленими галявинками, з мальовничим видом на Ялту куточок природи. А тепер тут гавань і русскій дух", – написала вона, опублікувавши кадри з побутовими відходами, які залишили серед дерев.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Не краща, за словами блогера, ситуація і в Керчі. Там сміття масово викидають прямо біля кладовища.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Раніше тут був прекрасний, тихий, з зеленими полянками, з мальовничим видом на Ялту куточок природи.- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 3 квітня 2019 р
А тепер тут гавань
і російський дух pic.twitter.com/cfCg1ZyCRs
Керч- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 3 квітня 2019 р
Ось таке ось видовище біля кладовища в селі Войкове pic.twitter.com/oM7jspGcsB
Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим опинився на межі екологічної катастрофи через кількість сміття.
Екологи забили на сполох, що через кілька років півострів може перетворитися на величезне звалище.
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