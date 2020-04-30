Про "схрони" з БМП, БТР, "Рапірою", "Васильком", 120-ми мінометами, сотнею тон БК та іншою "всякою всячиною"...

По пунктах, для людей "особливо обдарованих", які волею обставин опинилися на найвищих посадах у правоохоронних органах нашої Держави та мало знають про російсько-українську війну, що триває з лютого 2014-го року по цей день.

1. Український добровольчий рух виник у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України в березні 2014-го, коли російські війська окупували український Крим, а російські спецслужби розпочали активну фазу по "сепарації" південно-східних областей України та створенню квазі-державного російського анклаву під назвою "Новоросія".

2. Українські добровольці формували різноманітні найдієвіші бойові структури як у складі Збройних Сил, Міністерства Внутрішніх Справ, Національної Гвардії, так і під прапором народженого Майданом "Правого сектора". Так було треба і такий підхід себе цілком виправдав.

Рашистський наступ було зупинено, велику частину вже захопленої території України - звільнено, колабораціонастське підпілля по Україні - придушено.

3. У 2015 році наша Війна за Незалежність перейшла у затяжну фазу та набрала обрисів позиційної.

4. Добровольчі формування нараховували тисячі патріотів та мали різну долю, але майже всі увійшли в історію як героїчні та такі, що отримали народне визнання і суспільну легітимізацію, незважаючи на регулярні спроби ворогів України очорнити та дискредитувати Український добровольчий рух.

5. Пролита у боях за Незалежність та територіальну цілісність Держави кров тисяч наших загиблих і поранених побратимів - незаперечний доказ моїх слів.

6. Під час формування та активної бойової діяльності по всій лінії Східного фронту, добровольчі формування використовували всі можливі способи здобуття зброї, бойової техніки та боєприпасів для боротьби із зовнішнім ворогом.

7. Всі без виключення добровольчі формування координували свою діяльність із державними силовими структурами, які після майже цілковитого знищення кремлівською агентурою в структрах влади та системи національної безпеки і оборони, відроджували свою діяльність. Власне, єдність добровольців і наших побратимів із державних силових структур дала можливість зупинити путінські війська на Фронті, активно протидіяти російським спецслужбам в тилу та не допустити дестабілізації загальнодержавної ситуації, що елементарно могло призвести до ліквідації української державності.

Хвала Богу, протягом 2014-2020-го років всім вистачило здорового глузду, патріотизму і державницького підходу для єдності у війні з к@ц@п@ськими окупантами.

Тепер від загального до конкретнішого.

1. Особисто беру участь у формуванні, командуванні та бойовій діяльності українських добровольчих формувань з квітня 2014-го року на різних посадах. Спочатку, з побратимами формував і вів у бій бойові загони "Правого сектора", потім створив і провадив Добровольчий український корпус "Правий сектор", потім - Українську добровольчу армію, яка по сьогоднішній день бере участь у нашій Війні за Незалежність України. Зараз я є Командувачем Української добровольчої армії.

2. Озброєння, бойову техніку та боєприпаси для забезпеченні бойових дій ми здобували скрізь, де могли. Після перемоги у Війні опишу все це більш детальніше, якщо доживу...

3. По визнанню керівництва Держави, Збройних Сил, українських спецслужб частини і підрозділи Української добровольчої армії завжди були одними із найбоєздатніших на Фронті та при проведенні агентурної та диверсійної діяльності в тилу ворога. Підтвердженням тому є сотні командирів і бійців нагороджених державними та відомчими нагородами.

4. У зв’язку зі зміною ситуаці на Фронті та в тилу, провівши консультації з керівництвом Держави і ЗСУ та інших спеціальних і правоохоронних структур, Провід УДА із жовтня 2018 року розпочав поступове виведення своїх батальйонів та інших окремих підрозділів з передової та переведення у резерв особового складу УДА. Окрім цього, протягом крайніх років ми, в міру своїх можливостей, творимо територіальні загони УДА з конкретними функціональними завданнями, для допомоги державним силовим структурам у протидії російській зовнішній агресії та їх колаборантам в регіонах України. На жаль, це відбувається без будь-якої підтримки державної влади.

5. Під час процесу переведення в резерв частин і підрозділів УДА ми передаємо нашим Братам по зброї із державних силових структур різні матеріально-технічні засоби, бойову техніку, озброєння та боєприпаси. Бо, вважаємо, що все здобуте нами у боях, має далі бути підпорядковане одній меті - Перемозі над віковічним ворогом. Ресурси, необхідні для діяльності територіальних підрозділів та тих окремих груп, які й далі продовжують вести збройну боротьбу на передовій та в тилу ворога лишаємо і задіємо по необхідності.

6. Тут, звичайно, дуже хочеться висловлюватися нецензурно, але стримаюсь...

Виявлений "героїчними зусиллями" Офісу Генпрокурора "Схрон" є нічим іншим як передані офіційно легендарним 5-ти Окремим батальйоном Української добровольчої армії бойова техніка, озброєння та боєприпаси Силам спеціальних операцій Збройних Сил України. При тому передача відбулось ще у лютому-березні...

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

В ОГП заявили про виявлений "схрон" зброї Офіс генерального прокурора

Також ми передали під контроль наших побратимів із ССО одну із наших баз, на якій протягом 2014-20 років побувало тисячі бійців, сотні журналістів, тисячі волонтерів, десятки депутатів, міністрів, керівників ЗСУ, СБУ, МВС тощо...

Висновок.

Для зелених владних паяців та агентури Кремля у правоохоронній системі, які дуже бажають створити черговий "хайп", дестабілізувати ситуацію в Державі та вдарити по українському добровольчому рухові, скажу таке: обламаєтеся!

Вважаю опублікування інформації ОГП про виявлений схрон антидержавною диверсією, як проти Українських добровольців, так і проти Сил спеціальних операцій, які після передачі зазначених вище речей отримали додаткові можливості для боротьби з ворогом. Закликаю украінських контррозвідників та інших правоохоронців дати принципову оцінку таким діям та унеможливити іх надалі.

Знаю, що авторитет добровольців в народі беззаперечний. Тисячі наших побратимів і сьогодні служать в ЗСУ, СБУ, МВС... Тисячі наших побратимів переведено в резерв, знаходяться на зв’язку та чекають наказів по захисту Держави від зовнішніх та внутрішніх загороз...

Отже.

Владоможці, пані та панове, не бавтеся з Вогнем! Бо згорите...

Інформація для особового складу УДА та побратимів-ветеранів:

планую об’їзд областей України та зустрічі з вами для випрацювання спільної платформи по захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз, в нових умовах, відразу після завершення карантину.

Честь маю.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош