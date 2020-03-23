Про солідарність

У час світової пандемії коронавірусу всі чимось жертвують і втрачають те, що мали...

У нашій державі витрати на утримання держапарату сягають захмарних цифр і є непосильним навантаженням на бюджет за існуючих умов.

Враховуючи, що у центральних і регіональних органах влади присутня велика кількість задекларованих "доларових" мільйонерів, включно з президентом Зеленським, було б абсолютно логічним на позачерговому засіданні Верховної Ради прийняти зміни до бюджету, які для всіх чиновників на час карантину закріпили би виплати заробітної плати на рівні мінімальної.

По-перше, це був би прояв реальної солідарності з усім народом України, по-друге, мінімальна зарплата не дасть вмерти з голоду тим, хто має забезпечувати працездатність державних інституцій, по-третє, це вивільнить велику частину необхідних фінансів на підтримку сфери охорони здоров’я, отже, буде вагомим внеском у боротьбу з пандемією.

На мою думку, такий крок стане одним із факторів єднання українців та реальним проявом національного солідаризму.

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