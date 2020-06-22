Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав через його проєвропейську орієнтацію, оскільки це засмутило тих виборців, який виступають за зближення з Росією.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив відомий соціолог, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології та професор Києво-Могилянської академії Володимир Паніотто.

"Найбільш стійке тренд – орієнтація на ЄС зросла. І нинішнє керівництво країни також орієнтоване на ЄС. Не знаю, на що розраховували виборці Зеленського, але ми досліджували тих, хто в ньому розчарувався.

Ті 26%, які розчарувалися в чинному президентові, стали переважно виборцями Бойка. І це саме ті люди, які незадоволені курсом на ЄС. Тому вони більш песимістичні. Вони розуміють, що орієнтація на союз з РФ навряд чи реалізується", – розповів Паніотто.

Він додав, що кількість українців, які виступали за союз з РФ, також зменшилася. Вони тепер, як зазначив соціолог, підтримують незалежний шлях України і позаблоковий статус.

Володимир Паніотто (джерело фото - ukrinform.ua)

Як писав OBOZREVATEL, рейтинг Зеленського, відповідно до соцопитувань КМІС, опустився нижче 40%. Президент втратив ще 5% підтримки протягом останнього місяця.