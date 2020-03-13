"Паніка – не лікує, і "умнічати" тут не треба": Гройсман дав пораду можновладцям у боротьбі з коронавірусом

Прем’єр-міністр України (2016-2019 років) Володимир Гройсман вважає, що в питаннях розповсюдження коронавірусу COVID-19 потрібно "не умнічати", а виконувати всі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та забезпечувати додатковий захист лікарям та людям похилого віку, які становлять особливо вразливу групу ризику.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз не умнічати треба, а виконувати системні кроки – аби зберегти українців. Як по "методичці". І вона має бути доступна всім – від сільського голови до голів ОДА, міністерств та відомств, аби всі розуміли, що в яких ситуаціях робити, - сказав Володимир Гройсман. – Важливо подбати про лікарів. Це ті, хто сьогодні на "передовій". Вони мають бути забезпечені всім, аби і самі були захищені. Важливо провести низку заходів захисту людей від 60 років. Це наші батьки, наші мами-тата, бабусі-дідусі. Вони у групі ризику".

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Політик наголосив, що заходи, які вже вживає влада – щодо закупівлі тестів, контролю кордону, введення карантинних мір, - правильні. "Але це треба було робити раніше – аби мінімізувати можливі наслідки розповсюдження хвороби. Про загрозу говорили ще в грудні", - зазначив Володимир Гройсман.

Він нагадав, що з особистого досвіду – і мера Вінниці, і керівника державного рівня, - знає: попереджувальні заходи працюють і рятують життя.

За словами ексочільника Уряду, наступний крок – інформація. "Треба чітко, ритмічно й системно, раз-два на добу, говорити про те, що відбувається, що є в наявності, які заходи приймаються - аби люди були проінформовані. Така ясність зробить свою справу – з точки зору і локалізації, і непоширення, і лікування, - сказав Володимир Гройсман. - Очевидно, що наступного тижня ми почуємо про збільшення діагностованих випадків захворювання – надійдуть закуплені МОЗ тест-системи. Але до цього треба ставитися спокійно. Паніка не лікує. Натомість треба спиратися на інформацію ВООЗ і на наявний досвід".

Володимир Гройсман також порадив не вдаватися під час карантину до обговорення питань, які роз’єднують суспільство і спричиняють різні, в тому числі, конфронтаційні реакції.

"Думаю, що важливі рішення в карантинному режимі приймати не треба. Важливо забрати всі питання, які можуть бути дискусійними, а сконцентруватися на боротьбі з двома явищами – коронавірусом і викликами економічної кризи".

Довідково.

Всесвітня організація охорони здоров’я об’явила пандемію коронавірусу COVID-19, який поширився на понад 120 країн і спричинив смерть понад 4700 людей. Перший випадок смерті від хвороби вже зафіксований в Україні. В рамках протидії розповсюдженню вірусу Уряд України ухвалив рішення ввести загальнодержавний карантин в учбових закладах, а також обмежити і скасувати будь-які масові заходи. В особливому режимі працюватимуть пункти пропуску на лінії розмежування. За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони з 15 березня вводяться обмеження на в’їзд іноземців на територію України. Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок за кордон.

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