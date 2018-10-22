''Пане президенте, визначтеся!'' Росіяни звернулися до Путіна із потужним закликом

Російські правозахисники звернулися до президента РФ Володимира Путіна через репресії, яким піддається молодь у рамках кримінальних справ "Нова велич" і "Мережа".

У тексті, опублікованому на "Ехо Москви", активісти пригадали слова російського глави на відкритті меморіалу пам'яті жертв політичних репресій "Стіна скорботи" 30 жовтня 2017 року, де він закликав не забувати про похмурі події і не допускати їх надалі.

"Події останнього часу вказують на те, що ця система відтворюється, причому в дуже широкому спектрі — у вигляді переслідування інакомислячих і нійрізноманітніших груп, які опонують владі. Крім цього, штучно створюються протестні групи заради їхнього подальшого гучного викриття. І найстрашніше, що така практика застосовується щодо зовсім молодих людей, які тільки вступають у суспільне життя, обмірковують ситуацію у країні і шукають можливість висловлюватися на цю тему", — підкреслили правозахисники.

Вони стверджують, що нечисленна група "Нова велич" на третину (4 із 12 членів) складається зі співробітників різних спецслужб:

"Замість того, щоб застерегти молодь від можливих необережних кроків, вони діяли рівно навпаки. Один із силовиків став провокатором — зняв приміщення, платив за оренду, написав документи, у тому числі статут, який експертиза визнала екстремістським. Ніяких активних дій ці молоді люди не вживали, проте слідство висунуло їм звинувачення за статтею "створення екстремістського співтовариства". У зверненні до політичного керівництва країни за негайне припинення цієї ганебної справи на Change.org зібрано понад 200 тисяч підписів, у тому числі відомих діячів культури, політиків, правозахисників".

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Крім того, небайдужі росіяни стурбовані величезними термінами покарання так званої терористичної справи "Мережа", яку ведуть слідчі групи ФСБ у Петербурзі й Пензі, і вимагають припинення кримінального переслідування.

"Молодим антифашистам, яких пов'язувало між собою захоплення страйкболом, звинувачують у тому, що вони збиралися проводити теракти під час президентських виборів і чемпіонату світу з футболу. Слідство спирається на свідчення, отримані під тортурами електричним струмом. Четверо обвинувачених детально описали тортури і відмовилися від первинних свідчень".

"Життя так розпорядилася, що 29 жовтня згадують жертв колишніх репресій, а 28-го — вимагають припинення сучасних репресій... Якщо акції, заплановані на 28 і 29 жовтня у районі Луб'янській площі, не будуть узгоджені, якщо людей, які вийдуть на них, поліція буде затримувати, то це означатиме, що проголошена спадкоємність ВНК-ДПУ-ОДПУ-НКВД-НКДБ-МДБ-КДБ продовжує здійснюватися. І 30 жовтня стане не тільки днем ​​поминання жертв політичних репресій радянського періоду, а й днем ​​боротьби з сучасними політичними репресіями. Пане президенте, визначтеся!", — зазначено у зверненні.

Документ підписали п'ятеро правозахисників: голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва, голова ради Інституту прав людини Сергій Ковальов, виконавчий директор руху "За права людини" Лев Пономарьов, голова комітету "Громадське сприяння" Світлана Ганнушкіна, член Московської Гельсінської групи Валерій Борщов.

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