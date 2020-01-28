Головна Новини
28 січня • оновлено в 18:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Пане президенте, ви ще маєте можливість стати Українцем з великої літери

5.1т

Директор Служби зовнішньої розвідки Росіі С.Наришкін заявив,що президент В.Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму"... (Українська правда)

Боже, наповни ці слова змістом!

Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.

У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет.

Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала "Жидівський пробоєвий курінь" ( Єврейський штурмовий батальйон), переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами.

Новини
П’ять років тому я потрапив під залп "Граду"

Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст.

Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй.

У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: "Свобода Народам! Свобода людині!"

Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери...

Не втратьте цю можливість! Адже інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття...

Новини
Бандера воює за Україну і після смерті

P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що антисемітизм такий же ниций і потворний, як і украінофобія.

Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму!

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!

Український націоналіст Дмитро Ярош

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Війна на Донбасі Голокост
Теги
геноцид євреїв Росія - країна-агресор
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
5
6
Смішно
61
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Ой , сумнівно.. З гівна куля не буває.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
а чо - Ярош у нас на пенсии ? Маразм крепчает ? нет что бы вилы оглобли в руки - и вперед - к строительству .... вот тут запнулся - наверно к строительству Украинского рая на отдельно взятой территории ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Второй Вилли
Второй Вилли
Minaev Alexey, а чо? А куй тебе в очо, пе.дар ватный.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Земцев Артур
Земцев Артур
А что конкретно должен сделать Зеленский, чтобы доказать Дмитрию Ярошу, что он - националист? Кремлю - доказывает постоянно, автор сам об этом говорит. Как бы не свистели - но явно обеспокоены именно таковым. Это ли - не доказательство?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги