В Україні звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників: Степанов пообіцяв підвищити зарплату

За час пандемії коронавірусу в Україні вже звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ток-шоу "Країна" на "5 каналі". Точна кількість поки невідома, оскільки деякі лікарі та інший персонал лікарень перейшли на роботу в інші медзаклади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

При цьому планується, що в 2021 році зарплата медичних працівників буде починатися від 22-25 тисяч гривень. На цьому наполягає Міністерство охорони здоров'я.

"Це один із головних чинників для припинення від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – сказав глава відомства.

Степанов сказав, що для них цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар.

"Я не володію наразі точною інформацією щодо кількості звільнених, але це близько 34 тисяч. Вони іноді звільняються й переходять в інші лікарні, інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість працівників повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розповів міністр.

Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті дійсно зробити роботу медпрацівників оціненою так, як вона того потребує", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можливий у разі колапсу медичної системи.