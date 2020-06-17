Пандемія та припинення війни: Кличко обговорив із лідерами партій країн-членів Східного партнерства ситуацію в Європі

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко взяв участь у відеоконференції лідерів партій країн-членів Східного партнерства, які є членами або спостерігачами Европейської народної партії.

Про це повідомила пресслужба мера столиці, зазначивши, що у конференції взяли участь, зокрема, канцлерка ФРН Ангела Меркель, президент Європейської народної партії Дональд Туск, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери європейських країн та політичні діячі-лідери партій різних країн Європи.

На конференції обговорювали поточну політичну ситуацію в Європі, майбутнє європейського партнерства та інші, актуальні для європейської спільноти питання.

"Сьогодні, в зв`язку з пандемією, ми живемо в новій реальності. Це позначилося і на форматі нашої зустрічі. На ситуації в європейських країнах, в Україні", – зазначив Кличко.

"Вірус відчутно вдарив по економіці всіх країн. І ми повинні цей виклик подолати – спільними зусиллями і підтримуючи один одного", – сказав мер Києва.

Віталій Кличко взяв участь у відеоконференції країн-членів Східного партнерства Пресслужба Кличка

Він також зазначив, що однією з основних тем для ЄС має залишатися припинення війни, що триває на сході України.

"Я вдячний нашим партнерам за підтримку незалежності української держави і подовження санкцій проти Росії, як країни-агресора. Це сьогодні – найбільш ефективний інструмент впливу на Російську Федерацію", – наголосив мер Києва.

Він нагадав, що з 2014 року втрати України у протистоянні російській агресії сягнули понад 13 тисяч громадян.

Кличко зазначив, що важливо, аби в Україні, напередодні місцевих виборів не відбувалося тиску на місцеве самоврядування, та підкреслив, що місцеві вибори, які призначені в Україні на жовтень, повинні бути прозорими і чесними. Він запросив європейських партнерів приїхати спостерігачами на вибори в Україну.

Как сообщал OBOZREVATEL, також участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства взяв п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.