Вирус впервые озвучен Китаем в декабре 2019 года.

В середине февраля 2020 Италия закрыла на карантин 11 северных населенных пунктов, а 4 марта - школы и ВУЗы по всей стране.

27 февраля Италия обращается за помощью в страны Евросоюза - и Евросоюз по-большому счету отказывает. Франция и Германия сообщают о том, что блокируют вывоз масок из своих стран, сохраняя их для внутреннего использования, что, собственно, и является их правом. И судить их за это, либо не судить - личное дело каждого. Россия тычет пальцем в Евросоюз: "вы видели это? А мы говорили!", хотя чья бы корова мычала. Ни Франция, ни Германия не решают свои экономические вопросы путем ведения войны, как это делает Россия, чем от России и отличаются - "але то таке".

О чем это я?

О сроках. О датах. 27 февраля вывоз масок из европейских стран запрещается, т.к. каждое правительство думает о своих гражданах. Что в это время делало НАШЕ правительство? Наверное, как всегда рассчитывало на МВФ и разные европейские гранты, попутно вывозя те самые маски за рубеж.

Мы же не Россия, которая ради красивой картинки и геополитического хода в многоходовочке отправляет помощь в ту самую Италию, имея свое многомиллионное население? В России есть несколько "россий" - та, где живет Путин и Ко, и та, в которой не живет Путин и Ко. Поэтому ситуация с региональными инфекционными больницами и их скудным обеспечением в России такая же, как и у нас. Пусть проблемы русских будут их проблемами, а не нашими, но Владимир Зеленский!

Что же ты творишь?

С декабря 2019 года знать о том, что появился вирус - и так плохо контролировать ситуацию? Боюсь, такое "правление" - прямая причина всех сегодняшних событий (я имею ввиду распространение у нас "короны") и их официальных и не официальных статистических цифр. И не надо показывать пальцем на другого.

Украина - экономически и политически (сегодня, увы) слабая страна. И мы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям и выглядеть хорошими и красивыми. Германия на первое место ставит свои интересы - а потом интересы Италии. Франция сначала обеспечивает свои потребности - а потом потребности Италии. И я, конечно, не великий аналитик, но Евросоюз не раз вытягивал Италию финансово, чтобы лишь масками его попрекать. Безусловно, Италия переживает трагедию, и я однозначно желаю им сил и возможностей.

Но первоочередная задача любого правительства - обеспечить защиту СВОЕГО народа, не забывая помочь другому, но после. Исходя из своих возможностей. Итальянские СМИ обвинили Францию в одностороннем закрытии границ, а Германию в том, что она реально оценила свои возможности и свои потребности.

Если и сравнивать - то Россия "помогает" за счет жизней своих граждан, погибающих от неопределенной "пневмонии" в обшарпанных больничных палатах за пределами Москвы. А россияне так или иначе тянутся в ту же Германию, которая прослыла вот такой жадиной - но сами немцы защищены гораздо лучше.

А кому хотим понравиться мы, украинцы? Продавая маски за рубеж, которые в аптеках простые украинцы не найдут, а фармацевты сочувственно качают головой на вопрос "где мне купить хотя бы медицинский спирт и глицерин"?

Мне такое отношение к достаточно незащищенным украинцам напоминает мачеху, которая хочет нравиться посторонним, наряжается на прогулку по высшему классу, но ребенку, которого воспитывает, жмется купить пачку необходимого молока.

Так КТО мы для собственного народа, Владимир Александрович? И что мы там "гарантируем"?..

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