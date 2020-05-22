Взимку кількість випадків зараження COVID-19 від кожного хворого буде в два рази більшою, ніж влітку.

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Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив інфекціоніст Євген Кацман, старший лікар інфекційного відділення Першого медичного центру Тель-Авіва (Ізраїль).

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"Усі побоюються зими, тому що при холодній температурі на різних поверхнях (кнопки ліфтів, ручки автобусів і так далі) вірус живе довше", – зазначив він.

На думку лікаря, особливістю наступної зими стане те, що коронавірус буде циркулювати паралельно з грипом.

"Вони не заважають одне одному, не витісняють одне одного. Тому наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж зараз. У сезон лікарні заповнюють пацієнти з ускладненнями грипу, яких у нас зазвичай багато, і паралельно з ними будуть надходити пацієнти з коронавірусом", – пояснив лікар.

Інфекціоніст додав: "Усьому світу в цьому році трохи пощастило, тому що коронавірус прийшов, коли сезон грипу закрився. Якби коронавірус прийшов раніше, картина була б іще більш важкою".

Євген Кацман Фото: Перший медичний центр Тель-Авіва / Facebook

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