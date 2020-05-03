Людство переживає пандемію не вперше, і смертоносні хвороби ставали темою для книг письменників із різних країн і століть.

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Літературний критик BBC Culture Джейн Чабаттарі зібрала топ тематичних романів, які стали по-новому актуальними під час пандемії коронавірусу.

Топ романів про пандемії. Ілюстрація ВВС

"Події, описані в них, дуже схожі на ситуацію, в якій ми опинилися сьогодні. Вони реалістично відтворюють хронологію пандемії від перших випадків хвороби до найстрашніших часів і нарешті – до повернення до нормального життя.

І вони також дають нам урок терпіння і надії – ми вже переживали це раніше, ми вижили", – сказано в статті.

"Щоденник чумного року", написаний Даніелем Дефо в 1722 році, описує страшні події, які відбувалися в Лондоні 1665-го, охопленому епідемією бубонної чуми.

Детально та безпристрасно Дефо описує перший шок людей, схожий на нашу реакцію на хворобу, і безжалісне поширення нового вірусу.

Даніель Дефо ВВС

Чимало паралелей із сучасною кризою має і роман "Чума" Альбера Камю, події якого відбуваються в алжирському місті Оран під час спалаху чуми.

Місцева влада спочатку неохоче визнала перші ознаки епідемії, коли на вулицях міста починають масово вмирати щури.

Роман написаний у формі монологу головного героя, лікаря Бернара Ріє, який уособлює скромний героїзм медиків.

"Чума" ВВС

1939 року американська письменниця Кетрін Енн Портер описала руйнівні наслідки "іспанки" в романі "Блідий кінь, блідий вершник".

На тлі ізоляції і соціального дистанціювання багато хто сьогодні сприймає події роману занадто гостро.

Портер зображує тижні, які головна героїня Міранда провела в боротьбі з хворобою, і її повернення до світу, який змінився до невпізнання.

Письменниця, яка також перехворіла на іспанку, розповідала в інтерв'ю журналу Paris Review у 1963 році, що "їй знадобилося багато часу, щоб знову навчитися жити".

Кетрін Енн Портер

"Рік потопу" Маргарет Етвуд 2009 року зображує світ за 25 років після смертоносної пандемії, яка знищила майже всіх людей на Землі,

Маргарет Етвуд ВВС

Пандемія в романі "пересувалася повітрям як на крилах, як вогнем спустошуючи цілі міста". Етвуд описує гостру самотність тих небагатьох, кому вдалося вціліти.

Цей роман був написаний уже після сучасних епідемій Sars у 2002 році, Mers у 2012-му й Еболи в 2014-му.

"Рік потопу" ВВС

"Вихідна допомога" американської письменниці Лін Ма 2018 – це, за словами авторки, "апокаліптичний роман про міленіалів", героїня якого, Кандейс Чен, стає однією з дев'яти жителів Нью-Йорка, яким вдалося вижити під час пандемії Гарячки Шень 2011 року.

Ма зображує зруйноване місто, в якому знищено інфраструктуру, немає інтернету і електрики.

Лін Ма

Події роману Емілі Сент-Джон Мандел "Станція одинадцять" (2014 року) відбуваються до, під час і після пандемії грузинського грипу, яка "вибухнула, як нейтронна бомба над поверхнею землі", знищивши 99% населення світу.

У ніч, коли почалася пандемія, від серцевого нападу помирає відомий голлівудський актор прямо під час вистави "Король Лір". 20 років по тому трупа акторів і музикантів подорожує між поселеннями уцілілих у пандемії людей, намагаючись врятувати залишки культури.

Емілі Сент-Джон Мандел ВВС

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