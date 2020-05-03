Опубліковано топ романів про смертоносні пандемії

Дарина Дурова Суспільство 02:46, 4.05.2020

Людство переживає пандемію не вперше, і смертоносні хвороби ставали темою для книг письменників із різних країн і століть.

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Літературний критик BBC Culture Джейн Чабаттарі зібрала топ тематичних романів, які стали по-новому актуальними під час пандемії коронавірусу.

Топ романів про пандемії. Ілюстрація
ВВС

"Події, описані в них, дуже схожі на ситуацію, в якій ми опинилися сьогодні. Вони реалістично відтворюють хронологію пандемії від перших випадків хвороби до найстрашніших часів і нарешті – до повернення до нормального життя.

І вони також дають нам урок терпіння і надії – ми вже переживали це раніше, ми вижили", – сказано в статті.

  • "Щоденник чумного року", написаний Даніелем Дефо в 1722 році, описує страшні події, які відбувалися в Лондоні 1665-го, охопленому епідемією бубонної чуми.

Детально та безпристрасно Дефо описує перший шок людей, схожий на нашу реакцію на хворобу, і безжалісне поширення нового вірусу.

Даніель Дефо
ВВС

  • Чимало паралелей із сучасною кризою має і роман "Чума" Альбера Камю, події якого відбуваються в алжирському місті Оран під час спалаху чуми.

Місцева влада спочатку неохоче визнала перші ознаки епідемії, коли на вулицях міста починають масово вмирати щури.

Роман написаний у формі монологу головного героя, лікаря Бернара Ріє, який уособлює скромний героїзм медиків.

"Чума"
ВВС

  • 1939 року американська письменниця Кетрін Енн Портер описала руйнівні наслідки "іспанки" в романі "Блідий кінь, блідий вершник".

На тлі ізоляції і соціального дистанціювання багато хто сьогодні сприймає події роману занадто гостро.

Портер зображує тижні, які головна героїня Міранда провела в боротьбі з хворобою, і її повернення до світу, який змінився до невпізнання.

Письменниця, яка також перехворіла на іспанку, розповідала в інтерв'ю журналу Paris Review у 1963 році, що "їй знадобилося багато часу, щоб знову навчитися жити".

Кетрін Енн Портер

  • "Рік потопу" Маргарет Етвуд 2009 року зображує світ за 25 років після смертоносної пандемії, яка знищила майже всіх людей на Землі,

Маргарет Етвуд
ВВС

Пандемія в романі "пересувалася повітрям як на крилах, як вогнем спустошуючи цілі міста". Етвуд описує гостру самотність тих небагатьох, кому вдалося вціліти.

Цей роман був написаний уже після сучасних епідемій Sars у 2002 році, Mers у 2012-му й Еболи в 2014-му.

"Рік потопу"
ВВС

  • "Вихідна допомога" американської письменниці Лін Ма 2018 – це, за словами авторки, "апокаліптичний роман про міленіалів", героїня якого, Кандейс Чен, стає однією з дев'яти жителів Нью-Йорка, яким вдалося вижити під час пандемії Гарячки Шень 2011 року.

Ма зображує зруйноване місто, в якому знищено інфраструктуру, немає інтернету і електрики.

Лін Ма

  • Події роману Емілі Сент-Джон Мандел "Станція одинадцять" (2014 року) відбуваються до, під час і після пандемії грузинського грипу, яка "вибухнула, як нейтронна бомба над поверхнею землі", знищивши 99% населення світу.

У ніч, коли почалася пандемія, від серцевого нападу помирає відомий голлівудський актор прямо під час вистави "Король Лір". 20 років по тому трупа акторів і музикантів подорожує між поселеннями уцілілих у пандемії людей, намагаючись врятувати залишки культури.

Емілі Сент-Джон Мандел
ВВС

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