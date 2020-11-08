Пандемія коронавірусу може стати причиною нової світової війни, – британський генерал

Пандемія COVID-19, що викликала світову коронакризу, може призвести до нової світової війни.

Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії генерал Нік Картер, передає Sky News. Це станеться, якщо дрібні військові конфлікти вийдуть з-під контролю.

За словами британського військового, економічна криза через пандемію вже спровокувала регіональні конфлікти. Вони дуже схожі на ті, що призвели до двох попередніх світових війн.

"Я думаю, що реальний ризик з урахуванням досить багатьох регіональних конфліктів, які відбуваються зараз, полягає в тому, що ескалація посилиться. Я думаю, це те, чого ми повинні остерігатися", – наголосив Картер.

Військовий заявив: якщо регіональні конфлікти не зупинити, вони можуть легко "призвести до ескалації". При цьому про які саме конфлікти йдеться, він не уточнив.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами глави Національного банку Кирила Шевченка, Україна сильно постраждала від пандемії коронавірусу. Це створило серйозні проблеми для сектора фінансових послуг країни, ставлячи під загрозу виживання бізнесу і загрожує втратою робочих місць.