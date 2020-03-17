Пандемія коронавірусу: лікарі Уханя назвали три фатальні помилки

Китайські лікарі з Уханя, який став епіцентром поширення коронавірусу по світу, вказали західним медикам на три ключові помилки, які вони повторюють, борючись із інфекцією. Йдеться про недостатній захист медиків, які контактують із хворими, незадовільні масштаби тестування, а також недостатню увагу до небезпеки зараження дітей.

Статтю з детальними поясненнями уханьські лікарі опублікували у Bloomberg і закликали колег не йти хибним шляхом.

Недостатній захист медичних працівників

У Китаї попередили, що нехтування правилами безпеки для лікарів призводить до високого рівня захворюваності серед них. Так, в Ухані відсутність розуміння цієї хвороби і брак засобів захисту в перші тижні спалаху в січні призвели до зараження тисяч працівників охорони здоров'я під час лікування пацієнтів. Щонайменше 46 із них померли.

"Наші європейські колеги заразилися цією хворобою у своїй повсякденній практиці, і ця пропорція дуже схожа на більш ранню ситуацію в Ухані", – сказав професор гастроентерології в Медичному коледжі Пекінського союзу Ву Донг.

За його словами, заразна природа вірусу означає, що він може передаватися навіть вельми незвичайним чином, наприклад, через очі.

Доказом цього є той факт, що в Ухані дуже часто хворобою заражалися ЛОР-лікарі та окулісти. Саме вони мали особливо близький контакт із хворими.

Повальне тестування

Китайські медики зазначають, що на відміну від попередніх пандемій, подібних до тієї, яка була викликана SARS у 2003 році, коронавірус спочатку викликає у деяких інфікованих людей лише легкі симптоми або навіть не виявляє їх. Отже, вони можуть несвідомо поширювати вірус серед інших людей.

За словами лікарів, проведення тестів на нуклеїнові кислоти, які ідентифікують наявність вірусу у зразках пацієнтів, має важливе значення. "Тест, тест, тест. Крім тестування, я просто уявлення не маю, як ви можете визначити підозрілі випадки і як ізолювати близькі контакти", – наполягає директор відділення інтенсивної терапії в Медичному коледжі Пекінського союзу Ду Бін.

Дитячий фактор

Незважаючи на те, що найвразливіша група заражених – це люди, старші за 60 років, діти так само можуть заразитися Covid-19. Більше того, деякі випадки взагалі закінчилися смертельним результатом, попередили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Втім, згідно з дослідженням, опублікованим 16 березня в журналі Nature Medicine, дорослі у 2,7 рази частіше хворіють на цю хворобу, ніж діти.

Ті ж діти, що заразилися коронавірусом, або мали тісний контакт із підтвердженими пацієнтами, або були частиною сімейних груп.

За словами Ду, у більшості інфікованих дітей спостерігаються тільки легкі симптоми, і вони виживають. Крім того, в журналі Американської медичної асоціації інше дослідження показало, що серед дев'яти немовлят жодне не потребувало інтенсивної терапії й не мало серйозних ускладнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у США вперше ввели людям вакцину проти коронавірусу. Її отримали чотири добровольці, які самі виявили бажання протестувати препарат на собі.

Станом на 17 березня у світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 7 085. Одужали понад 79 тис. осіб.

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